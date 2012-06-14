به گزارش خبرنگار مهر،سعید برقی ظهر روز پنجشنبه در دومین نشست مشترک ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان که با حضور استاندارآذربایجان شرقی در محل فرمانداری بناب تشکیل شده بود گفت: براساس سند ملی استان شاغلین بخش کشاورزی دراین شهرستان از متوسط استانی و کشوری بالاتراست و32 درصد شاغلین شهرستان بناب در بخش کشاورزی مشغول هستند.

وی با اشاره به وجود منابع آبی مناسب در شهرستان بناب خاطر نشان کرد: افزون بر100 میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای 35 کیلومتر کانال از محل اعتبارات مصوب سفرهای استانی ریاست جمهوری تخصیص یافته است.

رئیس کارگروه کشاورزی بناب با اشاره به فعالیت 36 واحد خشکبار و کارخانه های لبنیاتی در سطح این شهرستان اظهارداشت: در سال گذشته افزون بر 20 هزار تن خشکبار و 6 هزار تن انواع مواد لبنی از شهرستان بناب صادر شده است.

برقی سپس سنتی بودن روشهای کشاورزی، کوچک بودن اراضی کشاورزی، کمبود مراتع و وجود ضایعات در فصل کاشت و برداشت از جمله مشکلات بخش کشاورزی در شهرستان بناب است.

فرماندار بناب از تحت پوشش بردن 450 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به آبیاری تحت فشار ظرف دو سال گذشته خبرداد و تصریح کرد: با تغییر الگوی کشت هم اکنون«پسته» و «زعفران» در بناب کشت می شود.

فرماندار بناب با بیان اینکه مساحت اراضی سطح زیر کشت بناب بیش از 28 هزار هکتار است؛ گفت: 42 درصد اراضی شهرستان را آبی، 27 درصد دیم و 26 درصد آن را باغات تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: با تغییر الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب 5 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده است.