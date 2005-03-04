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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۲۷

رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال درگفتگو با " مهر":

درمسابقات قهرماني آسيا با قرعه مناسبي روبرو شديم // درمورد سرمربي تيم ملي فوتسال فدراسيون تصميم گيري مي كند

رئيس كميته فوتسال كشورمان كه صبح امروز درمراسم قرعه كشي هفتمين دوره مسابقات فوتسال قهرماني آسيا شركت كرده بود ، پس از اين مراسم گفت: تيم ايران با قرعه مناسبي مواجه شده است.

محمد صادق درودگردرگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: خوشبختانه تيم كشورمان دردورمقدماتي با قرعه مناسبي روبروشده است، اما نبايد ازقدرت تيمهاي رقيب هم غافل شد.
رئيس كميته فوتسال ايران درادامه تصريح كرد: كويت بعنوان يكي ازحريفان كشورمان سرمايه گذاري خوبي روي فوتسال خود كرده است ومي تواند يكي ازرقيبان جدي ما باشد. لبنان هم چنين شرايطي دارد، اما ازبوتان هيچ شناختي نداريم. البته اين كشور براي اولين بار است كه درمسابقات آسيايي شركت مي كند وفدراسيونشان ازما خواسته اند كه يك مربي باتجربه را به آنها معرفي كنيم.

درودگردرمورد انتخاب سرمربي تيم ملي فوتسال واحتمال تغييروتحول دركادرفني اين تيم گفت: همه اين موارد را فدراسيون فوتبال بررسي مي كند ودرنهايت تصميم نهايي را درمورد كادرفني تيم ملي فوتسال اتخاذ خواهد كرد.
رئيس كميته فوتسال كشورمان درپايان تصريح كرد: مجموعه شرايط فوتسال درفدراسيون تحت بررسي است وبزودي نتايج آن اعلام خواهد شد.

کد مطلب 162682

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