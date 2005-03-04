بشار اسد فردا عقب نشيني محدود نيروهاي سوري را از لبنان اعلام خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين وزير لبناني گفت : پيش بيني مي كنيم عقب نشيني نيروهاي سوري به سوي دشت بقاع تا پيش از نشست آينده سران عرب صورت گيرد.



نشست سران عرب قرار است روزهاي 22 و 23 مارس آينده (2 و 3 فروردين 84) در الجزاير برگزار شود.

بشار اسد روز گذشته در يك ديدار كوتاه به رياض سفر كرد و با اميرعبدالله وليعهد عربستان به بحث و تبادل نظر پرداخت .



هر چند خبرگزاري هاي رويترز و فرانسه به نقل از يك مقام سعودي اعلام كردند وليعهد عربستان به رئيس جمهور سوريه توصيه كرده است فورا نسبت به خارج كردن نيروهاي سوري از لبنان اقدام كند اما خبرگزاري سوريه به نقل از يك مقام اين كشور خبر اين دو رسانه غربي را تكذيب كرد و اعلام كرد وليعهد عربستان چنين درخواستي از اسد نكرده است.



همچنين خبرگزاري سوريه اعلام كرد: بشار اسد فردا شنبه در مقابل نمايندگان مجلس اين كشور درباره تحولات سياسي كنوني سخنراني خواهد كرد.



هرچند اين خبرگزاري توضيح بيشتري در اين زمينه نداد اما اين خبر در حالي اعلام مي شود كه سوريه پس از ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان ، تحت فشارهاي فزاينده آمريكا و غرب براي خارج كردن نيروهايش از لبنان كه حدود 14 هزار تن هستند، قرار دارد.

