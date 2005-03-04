آمريكا و استراليا ازحكم دادگاه مبارزه با تروريسم اندونزي عليه ابوبكر بشير ابراز ناخرسندي كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازآسوشيتدپرس، آمريكا و استراليا درواكنش به حكم مجازات حبس سي ماهه اي كه توسط يك دادگاه اندونزي براي ابوبكر بشيررهبر گروه جماعت اسلامي اين كشوركه در ارتباط با بمب گذاريهاي سه سال پيش هتل بالي صادر شد، ابراز ناخشنودي كرده اند.

درادامه اين خبر آمده كه واشنگتن وكانبرا هردو براين باورند كه ابوبكر بشير بايد به مجازات حبس شديد تري محكوم مي شد.

دادگاه اندونزي، پس از بررسيهاي مورد نيار وجمع آوري مدارك واستنادات لازم واستماع دفاعيات اين متهم ، روزگذشته با محكوم كردن وي به دو سال و نيم حبس به دليل آنچه كه توطئه و همدستي هاي مرتبط با بمب گذاريهاي بالي خواندهشد، به كار اين پرونده پايان داد. دادگاه همچنين وي را از اتهامات تروريستي و مشاركت در بمب گذاري هتل ماريوت جاكارتا در سال دو هزار و دو مبرا دانست.

يك سخنگوي سفارت آمريكا در جاكارتا به صداي آمريكا گفت آمريكا ضمن استقبال از حكم محكوميت بشير، كه وي او را يك رهبر شناخته شده تروريست ناميد ، از كوتاهي دوران مجازاتي كه برايش در نظر گرفته شده است نا خشنود است.

استراليا نيز ازحكم مجازات انتقاد كرده و مي گويد اميدواراست دادستان در مرحله فرجامخواهي بتواند موفق به گرفتن حكم مجازاتي طولاني ترشود.

وكلاي مدافع بشير نيز اعلام كردند در نظر دارند از حكم دادگاه ، كه به گفته آنان انگيزه سياسي داشت، فرجام خواهي نمايند.

خبرگزاري رويتر دربخش ديگري از خبر خود مي گويد صدها نفر از حاميان بشير هنگام اعلام راي دادگاه با عصبانيت از خود واكنش نشان دادند.

درهمين راستا ريچارد بوچرسخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا روز گذشته اظهارداشت محكوميت ابوبكر بشير به تحمل فقط 30ماه زندان، با جرم او دردست داشتن درحمله به باشگاه شبانه كه باعث كشته شدن202 نفرشد، متناسب نيست.

يك دادگاه جاكارتا روزپنجشنبه ابوبكربشير را به اتهام توطئه محكوم به زندان كرد واعلام داشت قرائني به دست نياورده است كه دستورحمله را اوداده بود. بشيرهمچنين ازاتهامات تروريستي ودست داشتن در بمب گذاري دريك هتل جاكارتا درسال 2003 تبرئه گرديد.

وكلاي مدافع بشيرپس ار اعلام حكم دادگاه تصريح نمودند حكم دادگاه برانگيزه هاي سياسي استواراست وخاطرنشان ساختند كه حكم را مورد پژوهش قراردهند.