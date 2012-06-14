450 سایت آموزش قرآن در مدارس گلستان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش استان افزود: تربیت قرآنی دانش آموزان مدیریت کلاسی و مدرسه را برای معلم و مدیر آسانتر خواهد کرد زیرا تربیت قرآنی انسان را اخلاق محور و متعادل بار خواهد آورد ضمن اینکه ذهن حافظان قرآن خلاق تر است و در یادگیری دروس علمی و فنی عمومآ جلوتر از سایر دانش آموزان قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه بخشی از فشارهایی که نظام سلطه به کشور ما وارد می کند در حوزه تحریم است، افزود: آسیب پذیری تحریمها تنها در جاهایی که ما تولید کننده موفقی نیستیم خود را نمایان می سازد که این نیاز به عمل به هنگام و موثر ما در قبال سیاست دشمنان نظام دارد.



معاون استاندار ادامه داد: گسترش آن دسته از رشته های موثر و کار آمدی که در حوزه فنی و حرفه ای دارای ویژگیهای فن آورانه و تولیدی هستند می تواند توان ایستادگی نظام را در مقابل قدرتهای بیگانه بالا ببرد و گام بلندی در تحقق جهت گیری امام راحل در راستای خودکفایی باشد.



وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قرآن کتاب انسان سازی است، بر ضرورت آموزش مفاهیم قرآنی در مدارس بویژه در ایام تابستان تأکید کرد.



جمشیدی اظهار داشت: نظام آموزش و پرورش هم اکنون بطور جدی وارد میدان شده و با ارائه راهکارهایی از قبیل مشخص کردن سایت های قرآنی در مدارس، ثبت نام از دانش آموزان، نحوه حضور افراد، چگونگی ارتباط افراد با قرآن، چگونگی ارزیابی و ادامه کار طرح های مناسبی را در دست اقدام دارد.



وی گفت: برای موفقیت این طرحها باید خانواده ها را هم سهیم کنیم که چگونگی ورود خانوادهها از طریق انجمن اولیاء و مربیان و بخشی از طریق اثر بخشی صدا و سیما در این حوزه میسّر خواهد شد.



معاون استاندار گلستان در ادامه استفاده از اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تعطیلات تابستان را از جمله راهکارهای مهم برای ترویج فرهنگ قرآنی در مدارس قلمداد کرد.