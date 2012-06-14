ثبت بیشترین میزان قاچاق چوب در منطقه "حیران" اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسین زاده بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه مبارزه با قاچاق چوب و ابزار آلات جنگلی در اردبیل افزود: عدم تعامل بین منابع طبیعی دو استان اردبیل و گیلان مهمترین دلیل افزایش قاچاق چوب در این منطقه است.

وی با بیان اینکه منطقه جنگلی حیران بین دو استان اردبیل و گیلان واقع شده، ابراز امیدواری کرد با تشکیل کمیته های کاری این معضل و مشکل اساسی به سرعت برطرف شود.

حسین زاده غفلت متولیان و عدم نظارت مطلوب را مهمترین عامل تخریب جنگل از سوی قاچاقچیان عنوان کرد و یادآور شد: اخیرا یک باند قاچاق الوار جنگلی که از استان گیلان وارد اردبیل شده بودند در این استان کشف و ضبط شد.

این مسئول به آمادگی کامل گروه ها واکیپهای یگان حفاظت منابع طبیعی اردبیل در صیانت جنگلها اشاره کرد و متذکر شد: با هدف جلوگیری از تخریب و قاچاق منابع طبیعی برخورد جدی و قاطع در دستور کار قرار گرفته و امسال به صورت جدی با عوامل و گروهای قاچاق مبارزه خواهیم کرد.



وی همچنین جلوگیری از تخریب 20 هزار هکتار از اراضی طبیعی استان اردبیل را در ماه های گذشته یادآور شد و تصریح کرد: استان اردبیل درجلوگیری ازتخریب اراضی مقام اول کشور را داراست.



سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان کرد: علاوه بر صیانت و حفاظت از منابع جنگلی و مراتع در سال گذشته 500 هزار اصله نهال به صورت رایگان در بین مردم اردبیل توزیع شد تا توسعه کیفی را در بحث کاشت نهال و جنگلکاری در استان شاهد باشیم.



حسین زاده به اهمیت جنگل، مرتع و نقش منابع طبیعی اشاره کرد و از مردم استان خواست در صورت مشاهده تخریب جنگل و مراتع و همچنین قاچاق چوب، زغال و خاک پیت مراتب را با شماره تلفن 09696 با فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری اطلاع دهند.