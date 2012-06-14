ارتقای فرهنگ کار و دوری از زندگی مصرفی سربلندی کشور را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر پنجشنبه در همایش ولایت مداری محور فرهنگ و مدیریت جهادی ضمن اشاره به اینکه باید از ایجاد اشتغال سالم حمایت کرد، افزود: فرهنگ مصرفی بدون تولید تنها وابستگی به بیگانگان را به دنبال دارد لذا باید به تولید نگاه جدی تری و جدیدتری داشته باشیم.

وی برای برداشتن گام های بلند در زمینه سرمایه گذاری، تولید، کشاورزی و صادرات غیر نفتی را از عوامل حرکت در این راه دانست و بیان کرد: حرکت در این جهت رشد تولید ناخالص ملی و کاهش نرخ بیکاری را به دنبال دارد.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه ایجاد ثبات در کشاورزی و امنیت غذایی بسیار مهم است، گفت: کاهش نرخ تورم و ثبات در حوزه اقتصادی کشور در گرو توسعه تولیدات داخلی و استفاده از سرمایه های ایرانی است.

وی افزود: دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت است و حمایت از شایسته سالاری و مدیران شایسته و نظارت دقیق عاری از هرگونه انحراف یا دخالت هایی که از روی عقده های سیاسی و قدرت نمایی است باید مورد توجه باشد.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه استقلال در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از چشم اندازهای بیست ساله کشور است، اظهار داشت: در زمینه بهره وری از نیروی انسانی و ایجاد اشتغال و استفاده بهینه از منابعی چون آب و خاک باید تلاش پیگیرانه تری صورت گیرد و از دانش و آگاهی متخصصان این امر استفاده شود.