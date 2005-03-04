يك مسئول مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق:ائتلاف عراق يكپارچه خواهان دستيابي به پست وزارت كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، حامد البياتي از مسئولان بلندپايه درمجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق گفت : ائتلاف عراق يكپارچه كه اكثريت كرسي هاي مجمع ملي(پارلمان) را بدست آورده است براي دستيابي به پست وزارت كشور تلاش مي كند.



البياتي گفت : ابراهيم جعفري نامزد اين ائتلاف براي نخست وزيري دولت آينده در خلال مذاكراتش با مسئولان كرد طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه به توزيع پست هاي رئيس جمهوري و معاونان آن اشاره كرده است .



وي افزود: ائتلاف كه به اكثريت آرا دست يافته است قصد دستيابي به پست وزارت كشور را دارد زيرا امنيت را دغدغه اساسي در عراق مي داند.



البياتي گفت : در صورتي كه پست وزارت كشوربه ائتلاف عراق يكپارچه واگذار شود ما قادر به بهبود وضعيت امنيتي در عراق خواهيم بود اما اين مساله مانند ديگر وزارتخانه ها قابل بررسي است .



البياتي افزود: ابراهيم جعفري به مسئولان كرد ديدگاه ائتلاف را درباره پست هاي كليدي شامل رئيس جمهوري و معاونانش و پست نخست وزيري ابلاغ كرده است و مذاكرات ميان شيعيان و كردها درباره اين پست هاي كليدي اولين مرحله از مذاكرات با كردها را تشكيل مي دهد.



وي با اشاره به اينكه در مرحله بعدي توزيع وزارتخانه ها بررسي خواهد شد، گفت : ما مي خواهيم اين مساله به سرعت انجام شود اما تعيين تاريخي براي آن دشوار است اما من معتقدم براي دستيابي به توافقنامه فراگير دو هفته زمان لازم است.

وي گفت : توزيع اين پست ها بر اساس اهميت هر فراكسيون پارلماني و نه بر اساس معيارهاي نمايندگي طائفه اي و نژادي صورت خواهد گرفت.



البياتي افزود: مجمع ملي (پارلمان) برخاسته از انتخابات است و به اعتقاد من توزيع نسبت ها هم بر اساس آرايي خواهد بود كه هر ليستي در انتخابات اخير بدست آورد.

ائتلاف عراق يكپارچه به رهبري سيدعبدالعزيز حكيم توانست 140 كرسي پارلمان آينده را به خود اختصاص دهد و پس از آن ليست كردهاي كردستان 75 كرسي را بدست آورد.

