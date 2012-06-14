کشاورزان نمونه نهاوند تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در مراسم تجلیل از این کشاورزان که ظهر پنج شنبه در سراب گاماسیاب نهاوند برگزارشد، گفت: کشاورزان نهاوند با استفاده از امکانات و تجهیزات نوین و علمی کشاورزی از زمین های کشاورزی حداکثر استفاده را دارند.

احد ظفری افزود: کشاورزان نهاوند در سال گذشته رتبه های ممتاز و برتر کشاورزی استان همدان را به خود اختصاص دادند و در تولید برخی محصولات نهاوند به قطب کشاورزی استان تبدیل شده است.

وی وجود خاک حاصلخیز، آب و هوای معتدل، آب فراوان و استفاده از امکانات و تکنولوژی روز دنیا در عرصه کشاورزی نهاوند را عامل پیشرفت و ارتقا وضعیت کشاورزی نهاوند دانست.

ظفری با بیان اینکه امروز دیگر کشاورزی سنتی در نهاوند جایی ندارد، گفت: کشاورز موفق و پر تلاش با علمی کردن شیوه های کاشت، داشت و برداشت به دنبال بهره گیری بیشتر از اراضی خود هستند.

ظفری با بیان اینکه کشاورزان نهاوندی موفق به کسب جوایز متعدد شده اند، گفت: تنوع کاشت محصولات کشاورزی در نهاوند زیاد است و نهاوند در تولید گشنیز، گندم، جو، کلزا، آفتابگردان، چغندر قند و گیاهان دارویی در استان همدان مقام اول را دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز با بیان اینکه نهاوند در تولید محصولات کشاورزی مقام خوبی دارد، گفت: امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی برای هر کشوری مهم و حیاتی است اما آنچه مهم و ضروری تر است اهمیت اقتصادی و غذایی کشور است.

محمدرضا همتی تحقق و کار آمدی امنیت غذایی را در کوشش و همت کشاورزان و تولیدات محصولات کشاورزی دانست.