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۲۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۶

کشاورزان نمونه نهاوند تجلیل شدند

کشاورزان نمونه نهاوند تجلیل شدند

نهاوند - خبرگزاری مهر: کشاورزان نمونه شهرستان نهاوند تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در مراسم تجلیل از این کشاورزان که ظهر پنج شنبه در سراب گاماسیاب نهاوند برگزارشد، گفت: کشاورزان نهاوند با استفاده از امکانات و تجهیزات نوین و علمی کشاورزی از زمین های کشاورزی حداکثر استفاده را دارند.

احد ظفری افزود: کشاورزان نهاوند در سال گذشته رتبه های ممتاز و برتر کشاورزی استان همدان را به خود اختصاص دادند و در تولید برخی محصولات نهاوند به قطب کشاورزی استان تبدیل شده است.

وی وجود خاک حاصلخیز، آب و هوای معتدل، آب فراوان و استفاده از امکانات و تکنولوژی روز دنیا در عرصه کشاورزی نهاوند را عامل پیشرفت و ارتقا وضعیت کشاورزی نهاوند دانست.

ظفری با بیان اینکه امروز دیگر کشاورزی سنتی در نهاوند جایی ندارد، گفت: کشاورز موفق و پر تلاش با علمی کردن شیوه های کاشت، داشت و برداشت به دنبال بهره گیری بیشتر از اراضی خود هستند.

ظفری با بیان اینکه کشاورزان نهاوندی موفق به کسب جوایز متعدد شده اند، گفت: تنوع کاشت محصولات کشاورزی در نهاوند زیاد است و نهاوند در تولید گشنیز، گندم، جو، کلزا، آفتابگردان، چغندر قند و گیاهان دارویی در استان همدان مقام اول را دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز با بیان اینکه نهاوند در تولید محصولات کشاورزی مقام خوبی دارد، گفت: امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی برای هر کشوری مهم و حیاتی است اما آنچه مهم و ضروری تر است اهمیت اقتصادی و غذایی کشور است.

محمدرضا همتی تحقق و کار آمدی امنیت غذایی را در کوشش و همت کشاورزان و تولیدات محصولات کشاورزی دانست.

کد مطلب 1626862

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