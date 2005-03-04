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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۰۶

خبرگزاري فرانسه خبر داد :

ديدار چهارجانبه شرودر ، شيراك ، پوتين و زاپاترو در پاريس

روساي جمهور فرانسه و روسيه با صدراعظم آلمان و نخست وزير اسپانيا براي اولين بار در پاريس پايتخت فرانسه با يكديگر ديدار و گفتگو خواهند كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان ، " ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه ، " ولاديمير پوتين "‌رئيس جمهوري روسيه و " خوزه رودريگرز زاپاترو " نخست وزير اسپانيا در نظر دارند در تاريخ 18 مارس ( 28 اسفند ) در پاريس با يكديگر ديدار و گفتگو نمايند .

دفتر رياست جمهوري فرانسه با اعلام اين مطلب افزود : يك برنامه شام كاري در سفر مقامات سه كشور اروپايي به فرانسه پيش بيني شده است .

اين اولين ديدار چهارجانبه سران آلمان ، فرانسه ، روسيه و اسپانيا مي باشد . ديپلماتها بر اين عقيده هستند كه اتحاديه اروپايي در نظر دارد گفتگوهاي جدي و محكمي را با مقامات روسيه دنبال كند .

کد مطلب 162687

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