بيانيه جمعيت ايران فردا خطاب به مجلس: اسامي امضا كنندگان اين طرح را به مردم اعلام كنيد

به گزارش خبرگزاري مهر، دربيانيه جمعيت ايران فردا آمده است: جناب دكتر حداد عادل! در پس اين پيشنهاد، چشم انداز زشتي را مي بينيم و مجلس بجاي نظارت، به سمت مسايل اجرايي حركت مي كند و آرام آرام جايگاه مجلس با دلالان و واسطه گران در حال عوض شدن است. پيشنهاد دهندگان اين طرح، متاسفانه در آستانه فرارسيدن سال جديد، ضربه اي مهلك به مجلس هفتم وارد نموده اند كه بايد جبران گردد.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: رياست محترم مجلس و نمايندگان علوي نگذاريد عافيت طلبان، عيد ملت را به عزا تبديل كنند. در صورت تصويب اين پيشنهاد از اين پس ما ديگر شاهد مجلس مردمي نخواهيم بود. مجلس را ديگر نمي توان "خانه ملت" ناميد، چرا كه مجلس بنگاه اقتصادي مي شود و نمايندگان آن براي بده و بستان هاي اقتصادي بايد دفتر و دستكي راه اندازي نمايند.

در انتهاي اين بيانيه تاكيد شده است: رياست محترم مجلس! در پايان به منظور شناخت بيشتر مردم از نمايندگان عزيز تقاضا مي نماييم اسامي نمايندگاني را كه چنين پيشنهادي را مطرح نموده اند از طريق رسانه هاي عمومي كشور اعلام نماييد تا مردم، نمايندگان را كه عاشق بودجه هاي ميلياردي هستند، بشناسند. اي كاش، پيشنهاددهندگان اين طرح اعلام مي كردند كه امسال قسمتي از مبلغ دريافتي خود را به حساب كميته امداد واريز خواهند كرد.

ياد آوري مي شود خبر اين طرح در حالي با انتشار وسيع از سوي برخي رسانه ها مواجه شد كه هنوز به صورت رسمي در مجلس مطرح نشده و تعداد و اسامي امضا كنندگان آن هنوز معين نشده اند.

به نظر مي رسد كه مسوولان اطلاع رساني در مجلس بايد توجه بيشتري به انتشار اين دسته اخبار مبذول دارند.