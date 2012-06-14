علایمی از وجود بیماری تب کنگو در شهرستان بناب مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر،دکتر مهدی حامی بعد از ظهر روزپنج شنبه در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بناب با اعلام اینکه بیماری تب کنگو ویروسی است و از طریق یک نوع کنه به انسان و محیط منتقل می شود؛ گفت: خوشبختانه با توجه اینکه دامهای حامل این نوع بیماری از مرزهای شرقی کشور وارد شده اند؛ لذا تاکنون در مناطق شمال غرب کشور مشاهده نشده است.

حامی افزود: در خصوص آشنایی همشهریان با این نوع بیماری و پیشگیری از آن ، از ابتدای امسال چندین دوره کلاس آموزشی برگزار شده است.

وی در ادامه افزود : و با توجه به رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی در کشتارگاه صنعتی بناب و همچنین سمپاشی منظم و مستمر دام و طیور امکان شیوع این بیماری در شهرستان فعلاً وجود ندارد.



وی در ادامه سخنان خود از وجود بیش از یکصد مورد کشتارگاه غیر مجاز در سطح شهرستان بناب خبرداد و گفت: برای متخلفان در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و به دادگاه معرفی شده اند.



رئیس شبکه دامپزشکی بناب گفت : در برخی از مزارع و باغات این شهرستان کشتارهای غیرمجاز دام صورت می گیرد و گوشت آنها با خودروهای شخصی به شهرهای همجوار خصوصاً تبریز ارسال می شود.



وی در ادامه سخنان خود گفت : در همین راستا اخیراً بیش از 400 کیلوگرم گوشت کشتار غیربهداشتی که با استفاده از جعل مهر کشتارگاه صنعتی بناب و نایلکسهای مخصوص در یکی از باغات اطراف شهر تهیه می شد، کشف شده است.



حامی در ادامه افزود: لاشه ها و گوشتهایی که روی آنها مهر مخصوص دامپزشکی باشد، هیچگونه مشکل و بیماری ندارند.



وی در پایان سخنان خود گفت : در کشتارگاه صنعتی بناب که اولین و مجهزترین کشتارگاه صنعتی استان است، روزانه افزون بر یک هزار کشتار بهداشتی و مجاز دام صورت می گیرد و سیستمهای پیش سرو آن جهت نگهداری لاشه و گوشت دام در دمای مناسب فعال هستند.

