حکم دادگاه قانون اساسی، خنجری به انقلاب مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد نور" سخنگوی حزب النور مصر با اشاره به لغو عضویت یک سوم نمایندگان پارلمان مصر آنرا به مفهوم بازگشت به نقطه صفر دانست.

وی افزود: تا زمانی که دستگاه قضایی در امور سیاسی دخالت می کند امیدی وجود ندارد و اقدامات دستگاه قضایی به مثابه خنجری به انقلاب مردم مصر است.

از سوی دیگر به دنبال حکم دادگاه عالی قانون اساسی درباره مغایرت قانون انزوای سیاسی با قانون اساسی مصر و لغو عضویت یک سوم نمایندگان پارلمان این کشور خشم خود را از این موضوع نشان دادند.

آنها شعار می دادند حکومت نظامیان ساقط باید گردد، مردم خواهان سرنگونی بازماندگان رژیم هستند، تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی باطل است.