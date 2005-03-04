تيم فوتبال منتخب باشگاههاي ايران 23 اسفند دركيش اردو مي زند

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم منتخب باشگاههاي ايران كه خود را براي شركت دراولين دوره مسابقات كشورهاي اسلامي در عربستان آماده مي كند، روز23 تا 28 اسفند ماه درجزيره كيش اردوخواهد زد. اين تيم هم اكنون هفته اي دوجلسه تمرينات خود را زيرنظر بيژن ذوالفقارنسب سرمربي تيم منتخب ليگ ادامه مي دهد و قراراست پس از اردوي كيش نفرات نهايي اين تيم براي شركت درمسابقات كشورهاي اسلامي معرفي شوند .

گفتني است: تيم ملي كشورمان دراولين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي با تيمهاي عمان، سودان وتاجيكستان همگروه است و قراراست اين تيم روز16 فروردين ماه راهي عربستان شود.