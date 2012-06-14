علی آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راه های تشخیص عسل تقلبی از طبیعی افزود: راه های قدیمی و سنتی برای تشخیص در این زمینه دیگر جوابگو نیست و برای تشخیص نوع طبیعی از تقلبی عسل باید حتما در آزمایشگاه، آزمایش روی آن انجام شود.

نائب رئیس اتحادیه زنبورداران و زنبوردار نمونه ادامه داد: روشهای قدیمی و سنتی در این زمینه، قبلا جوابگو بوده اما در حال حاضر برای تشخیص یادشده، هیچ راهی غیر از آزمایش آزمایشگاهی وجود ندارد.

وی گفت: پیش از این، روشهای مختلفی برای شناسایی نوع طبیعی و تقلی عسل وجود داشت اما به مرور زمان، این روشها دیگر جوابگو نیست و باید از روشهای کاملا علمی آزمایشگاهی در این خصوص استفاده شود.

آقایی افزود: برخی از تولیدکنندگان عسلهای تقلبی، عسل را به گونه ای تولید می کنند که استفاده از روشهای قدیمی برای تشخیص آنها از نوع طبیعی فایده ای ندارد.

یکی از مشکلات بازار عسل در حال حاضر، وجود نوع تقلبی و شکری است

رئیس تعاونی زنبورداران کرج در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وجود عسل شکری در بازار ادامه داد: یکی از مشکلات بازار عسل در حال حاضر، وجود عسل تقلبی و شکری است و باید بهترین راهکارها برای حل این مشکل اتخاذ شود.

وی گفت: بالا بودن میزان عسل تولیدی کندوها همیشه نشانه خوب فعالیت کردن آن کندوها نیست و بالا بودن تولید گاهی نشانه تقلبی بودن است.

آقایی افزود: کشور ایران جایگاه بسیار خوبی در زمینه تولید عسل دارد و باید تلاش شود تا بتوانیم کیفیت همه عسلهای تولیدی در کشور را افزایش دهیم.

نایب رئیس اتحادیه زنبورداران و زنبوردار نمونه ادامه داد: شناسایی نوع تقلبی از طبیعی و تلاش برای طبیعی کردن همه عسلها از راهکارهای افزایش کیفیت عسل در کشور به صورت کلی است.