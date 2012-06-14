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۲۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۱

در محل شهرداری رخ داد؛

دیدار رایزن فرهنگی ایران با شهردار مانیل / تاکید بر گسترش همکاری های فرهنگی

دیدار رایزن فرهنگی ایران با شهردار مانیل / تاکید بر گسترش همکاری های فرهنگی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین در دیدار با شهردار مانیل با تاکید بر سابقه تمدن و جایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواستار همکاری های دو طرف برای گسترش فعالیت های فرهنگی در مانیل گردید .

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، در این دیدار که در محل شهرداری مانیل با استقبال رسمی همراه بود "آلفرد لیم" شهردار مانیل آمادگی خود را برای همکاری در حوزه های مختلف فرهنگی اعلام کرد .

سپس حسین دیوسالار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی خواستار انعقاد تفاهمنامه همکاری شهرداری مانیل و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران گردید که با استقبال شهردار مانیل مواجه شد و مقرر گردید دراین زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی همچنین به فعالیت های توسعه ای و رشد شهری در تهران در کنار فعالیت های فرهنگی اشاره کرد که با استقبال شهردار مانیل مواجه شد .

رایزن فرهنگی کشورمان همچنین با توجه به حضور بیش از 5 هزار ایرانی اعم ازدانشجو و ایرانی مقیم در منطقه مانیل  خواستار توجه هر چه بیشتر در این زمینه شد .
 

کد مطلب 1626923

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