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۲۵ خرداد ۱۳۹۱، ۲۲:۳۰

حاج بابایی:

آموزش و پرورش بزرگترین نهاد فرهنگی مولد سرمایه اجتماعی است

آموزش و پرورش بزرگترین نهاد فرهنگی مولد سرمایه اجتماعی است

کرمان - خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پروش این نهاد را بزرگترین نهاد مولد سرمایه اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاج بابایی بعد از ظهر پنجشنبه در کارگاه تحول بنیادین با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پروش برگرفته از فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است، افزود: مبانی دینی، توجه به قرآن و نماز، رابطه دانش‌آموز با خدا و ائمه اطهار از جمله ویژگی‌های مهم این سند است.

وی پشتوانه علمی پژوهشی این سند را 600 محقق حوزه و دانشگاه دانست و گفت: سند تحول بنیادین نخستین سند آموزش و پرورش و ملاک کار در این نهاد است.

این مسئول گفت: آموزش و پرورش بزرگترین نهاد مولد سرمایه انسانی است و این امر اهمیت آموزش و پرورش را نشان می دهد.

حاج بابایی ابراز داشت: این نهاد فرهنگی تربیت نسل آینده انقلاب را به عهده دارد و در این امر با در نظر گرفتن آموزه های دینی، آرمان های نظام و امام راحل( ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گام برمی دارد.

وی با اشاره به نقش معلمان در این نهاد گفت: در واقع معلمان ادامه دهنده را انبیاء هستند و انسانها را در مسیر درست هدایت می کنند.

کد مطلب 1626938

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