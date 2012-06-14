آموزش و پرورش بزرگترین نهاد فرهنگی مولد سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاج بابایی بعد از ظهر پنجشنبه در کارگاه تحول بنیادین با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پروش برگرفته از فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است، افزود: مبانی دینی، توجه به قرآن و نماز، رابطه دانش‌آموز با خدا و ائمه اطهار از جمله ویژگی‌های مهم این سند است.

وی پشتوانه علمی پژوهشی این سند را 600 محقق حوزه و دانشگاه دانست و گفت: سند تحول بنیادین نخستین سند آموزش و پرورش و ملاک کار در این نهاد است.

این مسئول گفت: آموزش و پرورش بزرگترین نهاد مولد سرمایه انسانی است و این امر اهمیت آموزش و پرورش را نشان می دهد.

حاج بابایی ابراز داشت: این نهاد فرهنگی تربیت نسل آینده انقلاب را به عهده دارد و در این امر با در نظر گرفتن آموزه های دینی، آرمان های نظام و امام راحل( ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گام برمی دارد.

وی با اشاره به نقش معلمان در این نهاد گفت: در واقع معلمان ادامه دهنده را انبیاء هستند و انسانها را در مسیر درست هدایت می کنند.