رقابتهاي فوتسال جام رسانه ها با شناخت تيمهاي برتر به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها كه به همت كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران وحمايت مالي شركت ايرانول با حضور 60 تيم از رسانه هاي مختلف آغاز شده بود چهارشنبه شب با برگزاري ديدارهاي رده بندي و فينال به كارخود پايان داد.

درديداررده بندي اين مسابقات تيمهاي همشهري وشرق به مصاف هم رفتند كه درپايان دوتيم به نتيجه مساوي 2 بر2 دست يافتند تا ضربات پنالتي تكليف تيم سوم را مشخص كند كه تيم شرق توانست با شكست همشهري عنوان سوم را به خود اختصاص دهد.

درديدارفينال اين رقابتها نيزتيم راديو ورزش با نتيجه 5 بر3 تيم اميد ورزش را شكست داد وبعنوان قهرماني اين دوره ازمسابقات دست يافت.

درمراسم اختتاميه اين رقابتها كه طي آن جامهاي تيمهاي اول تا چهارم اهدا شد، دكتراحمدي رئيس انجمن نويسندگان ورزشي، منوچهر زندي دبيراين انجمن، عيسي اسحاقي مديرروابط عمومي واموربين الملل سازمان تربيت بدني، هوشمند دبيرانجمن صنفي روزنامه نگاران وجمعي ديگرازمسوولان رسانه ها حضورداشتند.

قراراست طي مراسم ويژه اي كه روز23 اسفندماه برگزارمي شود، جوايزتيمهاي برتراهداء شود.