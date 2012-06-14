به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به افغانستان، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست همسایگان نزدیک و دور افغانستان با گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن مرور بر روابط فی ما بین ایران و آلمان دیدگاه کشورمان در خصوص حل موضوع انرژی صلح آمیز هسته ای کشورمان بر اساس راه حل مرضی الطرفین را مورد اشاره قرار داد و با توجه به اجلاس آتی جمهوری اسلامی ایران و 1+5 در مسکو بر استمرار این رویکرد در اجلاس مسکو تاکید کرد.
گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان نیز در این دیدار شرایط موجود را فرصت مناسبی برای حل و فصل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران دانست و ابراز امیدواری کرد گفتگوهای مسکو با موفقیت برگزار شود.
گزارش خبرنگار اعزامی مهر/
وستروله شرایط موجود را برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران مناسب دانست
وزیر امور خارجه آلمان در دیدار با وزیر خارجه ایران، شرایط موجود را فرصت مناسبی برای حل و فصل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران دانست و ابراز امیدواری کرد گفتگوهای مسکو با موفقیت برگزار شود.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به افغانستان، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست همسایگان نزدیک و دور افغانستان با گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد.
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