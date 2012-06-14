وستروله شرایط موجود را برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران مناسب دانست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به افغانستان، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست همسایگان نزدیک و دور افغانستان با گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان ضمن مرور بر روابط فی ما بین ایران و آلمان دیدگاه کشورمان در خصوص حل موضوع انرژی صلح آمیز هسته ای کشورمان بر اساس راه حل مرضی الطرفین را مورد اشاره قرار داد و با توجه به اجلاس آتی جمهوری اسلامی ایران و 1+5 در مسکو بر استمرار این رویکرد در اجلاس مسکو تاکید کرد.



گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان نیز در این دیدار شرایط موجود را فرصت مناسبی برای حل و فصل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران دانست و ابراز امیدواری کرد گفتگوهای مسکو با موفقیت برگزار شود.

