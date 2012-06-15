کارنامه آزمون "جی آر ای" از شنبه توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت کننده در آزمون زبان انگلیسی GRE) SUBJECT) که روز دوم اردیبهشت ماه 91 برگزار شد می توانند از روز شنبه 27 خرداد تا روز چهار‌شنبه 28 خرداد به‌جز روزهای پنج‌شنبه وایام تعطیل با مراجعه به سازمان سنجش کارنامه خود را دریافت کنند.

داوطلبان می‌توانند با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر(گذرنامه، شناسنامه و یا کارت ملی) برای دریافت کارنامه به نشانی تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان‌های استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک 204، سازمان سنجش آموزش کشور، سالن مراجعه حضوری مرکز آزمون‌های بین‌المللی مراجعه کنند.