خشونتهای فیزیکی بیشترین درصد تماسها با اورژانسهای اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت باروتی عصر پنجشنبه در اولین سمینار بین المللی"سلامت زنان در ایران" اظهار داشت: بر اساس مطالعات جهانی آمار 80 درصدی خشنونت ها علیه زنان و 20 درصدی علیه مردان رانشان می دهد که برای پیشگیری از این وضعیت کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی ارائه کرده اند.

وی ادامه داد: شایع ترین خشنوت ها شامل همسر آزاری، کودک آزاری، سالمند آزاری در جوامع جهانی است که این موضوع تحت تاثیر شرایط مختلف اجتماعی وخانوادگی صورت می گیرد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: براساس مطالعات وبررسی های انجام شده در سازمان های بین المللی خشونت خانگی علیه زنان پدیده رایج جهانی است.

باروتی در بخش دیگری از سخنانش به اهداف برنامه هزار سوم تصویب شده در سال 2000هزار میلادی که باحضور 193 کشور عضو سازمان بین المل اشاره کرد وابراز داشت: بهبود سلامت مادران وکاهش مرگ ومیر زنان از اهداف اصلی این برنامه بود که ایران در اجرایی آن عملکرد موفقی داشته و این موضوع باعث کاهش چشمگیر مرگ مادران باردار در کشورشده است.

