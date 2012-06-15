غفلت از مهدویت، غفلت از هویت شیعی است/ جامعه صاحب الزمانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار با برگزارکنندگان هشتمین کنفرانس دکترین مهدویت با ضروری دانستن ترویج مباحث مهدوی در جامعه، اظهار داشت:‌ هیچ وقت نباید فراموش کنیم که وابسته به وجود حضرت ولی عصر(عج) هستیم و عالم امکان نیز به آن حضرت وابسته است.



وی با اشاره به تأکید آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) به طلاب، مبنی بر این که منبری نداشته باشید که در آن نام مبارک حضرت ولی عصر(عج) برده نشود، ادامه داد:‌ ما باید در هر فرصت و مقام و موقعیتی که هستیم،‌ مردم را نسبت به عرصه‌های مختلف مهدویت آشنا سازیم.



نباید مهدویت به عنوان یکی از آموزه های تشیع ناشناخته بماند



این مرجع تقلید با تأکید بر این که حوزه باید محل ترویج آموزه‌های مهدویت باشد، ‌ادامه داد:‌ غفلت از مهدویت،‌ غلفت از هویت‌ شیعی است و این عیب بزرگی است که مهدویت، به عنوان یکی از مهم‌ترین آموزه‌های تشیع، ناشناخته بماند.



وی با بیان این که در عرصه مهدویت، آن گونه که باید، کار نکرده‌ایم، افزود: درست است که اصل مسئله مهدویت از سوی افراد پذیرفته شده است، ولی حوزه وظیفه دارد که مضامین،‌ توضیحات، آیات و روایات در عرصه مهدویت را ترویج دهد.



وجود نام امام زمان(عج) در میان مردم بسیاری از مشکلات را حل می کند



آیت‌الله صافی گلپایگانی ادامه داد: زمانی که مردم امام زمانی شوند، روحیه خاصی پیدا می‌کنند، به این معنی که اگر نام امام زمان(ع) در میان مردم وجود داشته باشد، ناخواسته بسیاری از مشکلات جامعه برطرف می‌شود.



وی با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک شعبان، ادامه داد: امروز در آستانه استقبال از شعبان هستیم و این ماه باید مربوط به حضرت ولی عصر(عج) باشد و همه متوجه وجود بقیه‌الله(عج) باشند، باید در این ماه،‌ سخنرانی‌ها و مجالس همگی برای تبیین و تشریح مهدویت باشد.



جامعه صاحب الزمانی شود



استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: مردم در ماه شعبان باید به تجلیل و تعظیم امر ولی عصر(عج) اهتمام داشته باشند و به گونه‌ای رفتار کنند که جامعه، ‌جامعه صاحب‌الزمانی شود.



این مرجع تقلید تاکید کرد: مسئولان نیز در این عرصه باید به صورت جدی وارد شوند و جامعه را به سوی جامعه‌ای منتظر سوق دهند.



متاسفانه امروز هنر بدنام شده است



وی با تأکید بر این که تمامی این فعالیت‌ها باید بر اساس شریعت باشد، یادآور شد: درست است که با ابزار هنر می‌توان کارهای گسترده‌ای در عرصه مهدویت انجام داد، ولی متأسفانه امروز هنر بدنام شده است، هنر باید بتواند به مردم درس بدهد و مکتب را به آنها معرفی کند بنابرین هنر باید هنر پاک و در خدمت دین باشد.



این مرجع تقلید یادآورشد: اگر قرار است در برنامه ‌ای به هنرمندی جایزه بدهیم، به عناوینی باشد که هنر دینی و پاک از ملاهی و مناهی را ترویج کند.



وی ادامه داد: هنر در مسأله مهدویت، هنر شعرگفتن درباره آن حضرت است که صدها شاعر عرب و فارس هزاران شعر در این عرصه سروده‌اند و باید از شعرای معاصر در عرصه مهدوی تجلیل کرد.

