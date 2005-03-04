باوفا به فينال 60 كيلوگرم رسيد، اشكاني شكست خورد

به گزارش خبرنگار" مهر" دررقابتهاي آخرين روزجام تختي كه دراوزان 60، 74 و84 كيلوگرم انجام شد، چهره كشتي گيران راه يافته به فينال دركشتي فرنگي مشخص شد.

دروزن 60 كيلوگرم باوفا دارنده عنوان قهرماني جوانان جهان درسال 2003 توانست با ضربه فني اكوپ مازائيان ازروسيه را شكست دهد وبه فينال راه يابد. درديگرديدارنيمه نهايي اين وزن علي اشكان قهرمان 6 دوره رقابتهاي جام تختي مقابل الكسي شوتسف ازورسيه شكست خورد وازراهيابي به ديدار نهايي بازماند تا فينال بين باوفا وشوتسف برگزارشود.

ازوزن 74 كيلوگرم نيزمجتبي باباجان زاده توانست دردوتايم ميخاييل ايواچنكوروسي را شكست دهد وبه فينال برسد. درديگر ديداردورچهارم نيزمهدي محمدي با نتيجه 4 برصفرآناتولي پوكلين روس را شكست داد وبه فينال راه يافت.

دروزن 84 كيلوگرم نيزبهروزجمشيدي كشتي گيركهنه كارخوزستاني توانست تمان عباس اوف ازآذربايجان را شكست دهد و فيناليست شود.

آرمن كشاميان امنستان هم توانست با پيروزي مقابل مجيد رمضاني دردورچهارم رقابتهاي اين وزن به ديدارنهايي برسد. كشاميان ارمني با نتيجه 3 بر2 رمضاني قهرمان جوانان جهان را شكست داد.