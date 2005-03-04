مشاركت بالاي 70 درصدي مردم كشور را در برابر تهديدها مصون مي كند// نخبگان خاموش خارج از قدرت را به صحنه خواهم آورد

به گزارش سرويس سياسي مهر ، كواكبيان كه در همايش انتخاباتي جبهه تحكيم دموكراسي و در جمع دبيران كل عضو اين جبهه و جمعي از فعالان سياسي مطبوعاتي و استادن دانشگاه و حوزه سخن مي گفت؛ رئوس ومهمترين برنامه هاي واولويتهاي كاري دولت احتمالي خود را اعلام كرد .

دبير كل حزب مردم سالاري گفت : شكي نيست كه تولد گفتمان جديد در ادبيات سياسي كشور و ايجاد جبهه تازه با مشكلات عديده مواجه خواهد شد . ما تلاش خواهيم كرد كه عليرغم همه بي محبتي ها و كم مهريها راه خود را ادامه و با لطف الهي نخبگان خاموش خارج از قدرت را به صحنه آوريم و فرياد واقعي آنها را پژواك كنيم .



كواكبيان تصريح كرد : مفهوم انتخابات آزاد به اين معنا نيست كه صرفا يكي دو تا نامزد اصلاح طلب تاييد شدند و مدعي شويم كه آزادي انتخابات تضمين شده است لذا از رييس جمهور انتظار داريم همه امور انتخابات را بر اساس سوگند خويش با مبناي عدالت پيش ببرد و دغدغه هاي وي براي نامزدهاي معتقد به نظام و واجد شرايط اعم ازداخل و يا خارج از قدرت يكسان باشد .

وي يكي از مهمترين اهداف جبهه تحكيم را تحقق ايده مشاركت حداكثري خواند و گفت : مشاركت بالاي 70 درصد واجدان شرايط تا مدتهاي مديد كشور را از تهديدات قدرتهاي سلطه گر جهاني مصون خواهد داشت لذا شكي نيست كه افزايش ضريب امنيت ملي قدرت و اقتدار ملي و حفظ منافع ملي در چالشهاي بين المللي منوط به درصد بالاي چنين مشاركتي است .

وي اهم برنامه ها و رئوس اهداف كابينه مردم محور خود را با شعار دولت مردم سالار كار آمد عنوان كرد و محورهاي تقويت ارزشهاي اسلام ناب و جلوه هاي رحماني آن ، تعميق دموكراسي و تشكيل دولت مردم سالار كارآمد - تداوم اصلاحات واقعي با محوريت مطالبات مردم - احياي مجدد انديشه هاي تابناك امام خميني(ره) - حاكميت قانون و ارتباط قواي حاكم بر اساس قانون اساسي - توسعه عادلانه متوازن و مردم محور با اولويت اقتصاد دانش پايه - گردش واقعي نخبگان - كابينه نسل سوميها با حضور زنان فرهيخته - گسترش حوزه تمدن ايران و تقويت هويت ايراني و تعامل عقلاني با نظام سلطه حاكم بر روابط بين الملل از طريق اعتماد سازي را از اهداف دولت خود خواند .