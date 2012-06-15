آموزش و توانمندسازی 3700 معلم پایه دوم و ششم ابتدایی مازندران آغاز شد

منیره موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حرکت عظیم با آموزش تخصصی 176 معلم برگزیده استان و مدرس ضمن خدمت آغاز و با برگزاری کلاس توانمند سازی معلمان پایه دوم و ششم در سراسر استان ادامه می یابد.

وی افزود: آموزش 176 معلم برگزیده مازندران در قالب هفت گروه درسی تخصصی ویژه عناوین جدید درس پایه دوم و ششم ابتدائی به میزان 288 ساعت از بیست هفتم خرداد ماه جاری اغاز خواهد شد.

موحدی اظهار داشت: این ساعات آموزش برای گروه درس ریاضی به میزان 56 ساعت، علوم تجربی 32 ساعت، فارسی 32 ساعت، هنر، کار و فناوری 48 ساعت، تفکر، پژوهش و علوم اجتماعی 48 ساعت و قرآن و تعلیمات دینی و اخلاق 48 ساعت خواهد بود.

وی بیان داشت: درس سلامت و تربیت بدنی با نگاهی ویژه به مدت 24 ساعت در این برنامه آموزشی پیش بینی شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: طرح عظیم توانمند سازی و آموزش نیروی انسانی، بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با هدایت مراکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی و هماهنگی و همراهی حوزه های مختلف آموزش و پرورش، برنامه ریزی شده و از بزرگترین طرح متمرکز آموزش نیروی انسانی در سطح کشور و استان است.

