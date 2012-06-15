مدیران کم کار مازنی در عرصه حمایت از کشاورزان معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نادری صبح جمعه در مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی بابلسر افزود: متولیان امور در امر کشاورزی باید بین بازار و بخش کشاورزی تعامل درست برقرار کنند.

وی افزود: ابزار اجرایی و مدیریتی در دست مسئولان بوده پس تلاش کننذ از آن به درستی استفاده کنند.

فرماندار بابلسر به مدیران اجرایی شهرستان متذکر شد: شما از جنس مردم هستید و باید دغدغه شما رفع مشکلات و معضلات مردم باشد.

وی خطاب به مدیران بانکها گفت: برخی از مدیران بانکها برای دادن وامی چند میلیونی به کشاورزان که در راستای تولید ملی در این کشور تلاش می کنند، همکاری نمی کنند.

نادری بیان داشت: نباید وضع به شکلی باشد که محصولات کشاورزی بیمه شود اما هنگام بروز مشکل و از بین رفتن محصول کشاورز خسارت آن پرداخت نشود.

وی اظهار داشت: حلال ترین روزی ها روزی کشاورز است چرا که کشاورزی حرفه ای خطیر و پر مسئولیت است که کشاورز با تلاش و تولید، غذای آحاد جامعه را تامین می کند.

فرماندار بابلسر ادامه داد: سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان یک حکم حکومتی است که لازمه اجرایی دارد.