به گزارش خبرنگار" مهر" دروزن 60 كيلوگرم علي خالق زاده درمرحله نيمه نهايي توانست با نتيجه 5 بريك مهدي محرم پوررا شكست دهد وفيناليست شود.
درديگرديداراين وزن نيزعليرضا درويشي قهرمان سابق جوانان جهان توانست مصطفي آخوندي كشتي گيرجوان مازندراني را شكست دهد وبه فينال برسد. دروزن 84 كيلوگرم نيزدوكشتي گيراهل همدان به فينال رسيدند. مصطفي يوسفي نيا كشتي گيرشاخص وزن 84 كيلوگرم ازهمدان توانست با نتيجه 4 برصفرميثم حسيني را شكست دهد.
گفتني است: درديگرديداردورچهارم رقابتهاي وزن 84 كيلوگرم نيزسعيد ابراهيمي ديگركشتي گيرهمداني موفق شد با نتيجه 3 برصفرحميد رسول زاده را مغلوب كند وبه فينال راه يابد.
بيست و پنجمين دوره مسابقات كشتي جام تختي - تهران
فيناليستهاي اوزان 60و 84 كيلوگرم كشتي آزاد مشخص شدند
چهره كشتي گيران راه يافته به ديدار نهايي وزنهاي 60 و 84 كيلوگرم كشتي آزاد جام تختي مشخص شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" دروزن 60 كيلوگرم علي خالق زاده درمرحله نيمه نهايي توانست با نتيجه 5 بريك مهدي محرم پوررا شكست دهد وفيناليست شود.
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