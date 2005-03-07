سال پر ثمري براي نشانه شناسي بود

دكتر فرزان سجودي، استاد دانشگاه هنر، در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" سال هشتاد و سه را در توسعه دانش نشانه شناسي بسيار مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت : در اين سال دومين هم انديشي نشلنه شناسي را برگزار كرديم كه اين هم انديشي به صورت يك نهاد علمي در اين زمينه تبديل شده و در سالهاي آتي نيز اين برنامه ادامه خواهد يافت. هم انديشي كه امسال برگزار شد نسبت به سال گذشته قوام جدي يافته بود و بحثها بسيار تخصصي تر شده بود. مخاطبيان نيز از لحاظ كمي و كيفي نيز گسترده تر شده بودند.

وي افزود: ما امسال شاهد انتشار آثار نشانه شناسي در نشريات بوديم. هم چنين امسال ده پايان نامه فوق ليسانس و دكتري در اين زمينه در دانشگاه هاي كشور دفاع شد كه پيروزي بزرگي براي ما محسوب مي شود.

دكتر سجودي ضمن تاكيد بر اين مطلب كه هنوز با افراد بسياري روبرو هستيم و مي بايست آثار درجه اول و ديگر آثار نشانه شناسي ترجمه شود گفت : هم زمان با ترجمه آثار نشانه شناسي از متفكراني مانند اكو و بارت مي بايست اقدام جدي در جهت دروني و كاربردي و بومي كردن اين مبحث در كشورمان انجام دهيم. تبديل نشانه شناسي به دانشي كه بتواند فارسي نوشته شود و با دغدغه هاي ما متناسب باشد كار ارزنده اي خواهد بود. در ضمن توليد انديشه در زمينه نشانه شناسي هم بايد موازي با ديگر كارهاي ترجمه آثار دست اول و بومي كردن نشانه شناسي پيش رود.

استاد دانشگاه هنر نسبت به حاشيه اي بودن دانش نشانه شناسي در كشورمان گفت : ما همچنان علاقمنديم كه اين دانش در همان حاشيه باشد اما حاشيه اي قدرتمند كه سخن جدي براي گفتن داشته باشد.

دكتر سجودي درباره برنامه هاي سال آينده گفت : در سال آينده مجله تخصصي نشانه شناسي و انجمن نشانه شناسي را در جهت هماهنگ كردن كارهايمان و كساني را كه در اين راه آموزش داده ايم و كساني كه قصد دارند كارهاي پژوهشي انجام دهند راه اندازي مي كنيم. از هم اكنون نيز به فكر سومين هم انديشي نشانه شناسي هستيم و اميدوارم در سال جديد شاهد خلق آثاري از افراد و چهرهاي نوين در اين زمينه باشيم.