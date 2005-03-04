انتشار گزارش گلداشميت نقض صريح مقررات آژانس است//بهانه جويي ها،بي اعتمادي هاي داخل ايران عليه اروپا و آژانس را مستند مي كند//با افزايش انتقادات،مذاكرات به بن بست كشيده و بازي بر هم خواهد خورد//خواسته هاي غير منطقي شوراي حكام با واكنش تهران روبرو خواهد شد

وي به خبرنگار "مهر" گفت : اين اشكال تراشي ها و بهانه جويي ها ، بي اعتمادي هايي را كه در داخل ايران عليه اروپا و آژانس است را مستند مي كند و با افزايش اين انتقادات ، مذاكرات دوطرف به بن بست كشيده شده و بازي بر هم خواهد خورد.



وي افزود : مدير كل آژانس قرار بود كه با توجه به حل و فصل اكثر ابهامات تنها مواردي را به عنوان گزارش شفاهي مطرح كند ، اما گزارش به اصطلاح فني گلداشميت ، پا را بسيار فراتر از گزارش هاي معمول گذاشته ، و فارغ از ادعاهاي واهي و دروغ ، وارد برخي جزئيات شده و حتي بعد از آن ، اين اطلاعات محرمانه به بيرون درز كرده است .

اين مقام تاكيد كرد : اين نگراني وجود دارد كه اينگونه اظهارات غير فني ، بي ارتباط با انتخابات مدير كل آژانس نباشد.

وي افزود : بر اساس اطلاعات رسيده ، رئيس كانادايي شوراي حكام نيز پس از آنكه ديروز به دلايل نامعلومي ارايه جمع بندي نشست اخير را به تعويق انداخت ، بنا دارد كه امروز اين متن را با تغييراتي ارايه كند.

به گفته وي ، جمع بندي رئيس شورا ، از لحاظ حقوقي ، يك مرتبه از قطعنامه پائين تر است اما اگر وي بخواهد كه خواسته هايي غير منطقي را از ايران مطرح سازد ، با واكنش تهران روبرو خواهد شد.

گفتني است ، رئيس كميسيون سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي روز گذشته در گفتگو با شبكه خبر صدا و سيما ، ادعاي گلداشميت را يك دروغ محض خواند.

دكتر سيد حسين موسويان افزود : آژانس طبق مقررات خودش موظف به حفظ اسرار كشورها در بازرسي هاست اما طي يكسال گذشته اطلاعات مربوط به بازرسيهاي ايران در جرائد و رسانه هاي گروهي دنيا مشاهده شده و آژانس بايد درمورد نشت اطلاعات به خارج پاسخگو باشد اما ايراد اساسي كه به كار آژانس وارد است اين است كه آژانس قادر به حفظ اسرار ايران نبوده بنابراين بايد اين موضوع را براي ايران توضيح دهد .

وي تاكيد كرد : قبل ازاينكه آژانس بازرسيها را شروع كند آقاي البرادعي و گلداشميت بايد توضيح دهند كه ازكجا اطلاعات مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران ظرف يكسال گذشته به رسانه هاي گروهي دنيا درزكرده است واين را بايد با ما توافق كنند و اعتماد ما را جلب كنند تا ما بتوانيم درمورد چنين بازرسيهايي كه درچارچوب پروتكل است با آنها مذاكره كنيم .

وي گفت : آنچه كه در اين چند روز نماينده انگليس و آقايان گلداشميت و البرادعي گفته اند و سعي نمودند آن را بزرگ نمايي كنند بيشتر يك مشت طلب كاريهاي بي اساس است كه آنها براي ايران درنظر گرفته اند تا بدهكاريهاي عمده اي كه در آخر اسفند درمورد كارگروههاي سه گانه دارند آن را ميزان و بالانس كنند زيرا آنها خود مي دانند كم آورده اند و احتمال مي دهند كه ايران به آن پيشرفتها رضايت ندهد درنتيجه به مذاكرات ادامه ندهد دراينجا طلبكاري ازايران را مطرح ساختند كه واقعا همه آنها بي پايه واساس است.



يك ديپلمات نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز خرداد ماه گذشته در واكنش به برخي گزارشات و موضع گيري هاي آژانس ، به "مهر" گفته بود : گزارشات مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت تاثير و نفوذ گلد اشميت ، لوراي آمريكايي و گراهام انگليسي - كه هر 3 از مديران و پرسنل آژانس هستند - نوشته مي شود.

گلد اشميت در آن هنگام در جلسه اي كه با حضور نمايندگاني از آمريكا و سه كشور اروپايي و همچنين چند ديپلمات ديگر برگزار شد، در پاسخ به سوال نماينده آمريكا در شوراي حكام كه پرسيد" حجم زياد مگنت مورد سفارش ايران به چه درد اين كشور مي خورد؟" با طعنه گفته بود: اين مگنت ها به اندازه اهميت 2 بمب اتم به درد ايران مي خورد!!

اين اظهارات با واكنش تند مقامات جمهوري اسلامي روبرو شد و سرانجام به عذر خواهي رسمي وي انجاميد.