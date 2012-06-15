نخستین نمایشگاه عکس خیابانی در بیجار برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح جمعه نخستین نمایشگاه عکس خیابانی با موضوع محیط زیست با ارائه بیش از 40 عکس توسط جمشید فرجوندفردا عکاس برجسته بیجاری در این شهر گشایش یافت.

جمشید فرجوندفردا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه عکس ها در اندازه های 90*70 و مقایسه ای از وضعیت محیط زیست قبل از دخالت انسان و ویرانه های بعد از دخالت در آن است، اظهار داشت: امید آن است که این چنین نمایشگاه خیابانی که در مسیر پر رفت و آمد بلوار امام (ره) برگزار شده است و بازدید کنندگان زیادی هم دارد، تلنگری باشد تا به خود آییم و موضوع محیط زیست را جدی بگیریم.

وی افزود: این نمایشگاه به منظور آشنا کردن و آگاه سازی بیشتر در رابطه با محیط زیست به مردم برپا شده است.

فرجوند فردا گفت: از آنجا که انعکاس پیام‌ها در قالب عکس و تصویر تاثیرگذاری بیشتری بر اقشار مختلف مردم دارد لذا برگزاری این نمایشگاه می‌تواند بسیار موثر واقع شود.

این عکاس هنرمند اعلام کرد: آنچه بهداشت زندگی ما و آیندگان را به خطر می اندازد، نمی تواند موضوعی پیش پا افتاده و گذرا از نگاه هنرمندان باشد، و به همین دلیل باید در قالب های مختلف هنری به این موضوع پرداخت.

وی افزود: صنعتی شدن کشورها و دگرگون شدن شرایط باعث افزایش پدیده گازهای گلخانه ای، نازک شدن لایه ازن، گرم شدن سطح کره زمین و بالا آمدن آبها شده است.

وی عنوان کرد: تغییرات مخرب در محیط زیست کشورمان، استفاده های نادرست از آب های سطحی و زیر زمینی، سرازیر شدن پسماندها و فاضلاب ها به دریاها و دریاچه ها و ورود زباله های غیر قابل بازگشت به طبیعت، انتشار ریزگرد ها و آلودگی های مخرب صوتی و ترافیکی، همگی از عوامل بیشماری هستند، که تن هر انسانی را به لرزه در می آورد و باعث بیماری های خطرناک می شوند.

جمشید فرجوند فردا اظهار داشت: انتظار می رود که گرفتن چنین عکس هایی هشداری باشد به افراد جامعه، تا به خود بیایند و از کنار چنین موضوعی به راحتی گذر نکنند و در راستای ساخت محیط زیستی با استانداردهای لازم برای خود و نسل های آینده گام بردارند.

وی در پایان یادآور شد: این مجموعه به کسانی تقدیم شده است که با دست های خالی و بدون هیچ حمایتی سعی در چنین فعالیت هایی دارند و برای حفاظت از محیط زیست تلاش می کنند.