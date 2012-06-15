برنامه های اوقات فراغت در خاتم تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی خاتم گفت: تشکیل سه کلاس مربوط به طرح هسته های فرهنگی جوان و تعداد 9 کلاس مربوط به طرح بوستان های نماز از جمله برنامه های این اداره در تابستان امسال است.



برگزاری کلاس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، مفاهیم، تفسیر، حفظ جز 30 قرآن و مسابقات فرهنگی و قرآنی نیز از جمله برنامه های این اداره است که توسط خانه ها و موسسات قرآنی اجرا می شود.



جلسه برگزاری جشنهای نیمه شعبان در فضای مجازی در یزد



اولین جلسه پیرامون هماهنگی و نظارت بر برگزاری جشنهای نیمه شعبانیه در فضای مجازی با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی شهرستان یزد برگزار شد.



در این جلسه در رابطه با نحوه ساماندهی و نظارت وحمایت از این جشنها تبادل نظر شد.



حجت الاسلام علی کارگر، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: در سالهای اخیر جشنهای مذهبی با آسیب کمتری برگزار می شود و ما باید تا زدودن همه آسیبها تلاش کنیم.



معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری یزد افزود: جشنهای شعبانیه جنبه مردمی دارد لذا باید نظارت و مدیریت صحیح انجام شود تا همچنان حضور مردم حفظ شود.



همچنین مقرر شد؛ همایشی با دعوت از متولیان برگزاری جشنهای نیمه شعبان نسبت به اطلاع رسانی و توجیهات لازم اقدام و ثبت نام از برگزار کردن جشنهای مذهبی در فضای مجازی انجام شود.

برگزاری جلسه هماهنگی اولین مدرسه شبانه ‌روزی حفظ قرآن کریم در زارچ

جلسه هماهنگی اولین مدرسه شبانه ‌روزی حفظ قرآن کریم استان یزد در مهد قرآن کریم بخش زارچ از توابع شهرستان یزد برگزار شد.



در این جلسه حجت الاسلام ابراهیمی مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی زارچ با بیان جایگاه قرآن در اسلام طبق فرمایش حضرت رسول مکرم اسلام (ص) که فرمود انّی تارک فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، بهره مندی از آموزه های دینی را رکن اصلی زندگی مسلمین دانست.

وی گفت: باید از اسامی ائمه اطهار و علمای بزرگ اسلام مثل علامه حلّی، علامه طباطبایی و بحرالعلوم و حافظان و قاریان بزرگ برای نامگذاری استفاده شود.



محمدرضا خوشنویس، مسئول مهد قرآن کریم زارچ در رابطه با مصاحبه درم درسه شبانه روزی و پایان یافتن زمان ثبت نام قرآن آموزان افزود: قرآن آموزانی که در این مدرسه ثبت نام کرده اند، باید در تاریخ 28 خرداد ساعت 15در مهد قرآن کریم زارچ حضور به هم رسانند.



مسئول مهد قرآن کریم زارچ با بیان اینکه مشکل مکان نیز حل شده است، افزود: با توجه به سن شرکت کنندگان و همزمانی با ولادت با سعادت حضرت علی اکبر (ع) به نام ایشان پیشنهاد شد که افتتاح این مدرسه در تاریخ 10 تیر و شب ولادت با سعادت حضرت علی اکبر (ع) باشد.