عزت و سعادت ما ارمغان خون شهيدان است

به گزارش سرويس سياسي مهر ، سردار سرلشكر سيديحيي صفوي كه در كنگره‌ سرداران و 2 هزار شهيد استان بوشهر سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب افزود: استان بوشهر با مرداني مقاوم و زناني صبور و شيردل و جواناني شجاع حول محور روحانيت طي دو سده گذشته در سه مرحله‌ نقش بسزايي در مقابله با متجاوزين خارجي ايفا كردند و آنان را از سرزمين‌شان بيرون راندند و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز حماسه‌اي تاريخي و به ياد ماندني در جبهه‌هاي جنوب، غرب و عرصه‌هاي نبردهاي دريايي آفريدند و حضور رزمندگان بوشهر در يكصد عمليات زميني و دريايي سند افتخاري براي مردم اين ديار دلاورخيز است.

وي با تاكيد بر ضرورت احترام به شهدا و خانواده‌هاي آنان، گفت: هر انسان آگاه و دلسوزي به شهيدان خانواده‌هاي آنان احترام مي‌گذارد، چراكه ياد شهيد، ياد خدا و جهاد در راه او و ارزش‌هاي انساني است.

فرمانده كل سپاه، عزت و اقتدار امروز و فرداي ايران را مديون خون شهدا دانست و خاطرنشان كرد: امنيت، استقلال و همه پيشرفت‌ها و دستاوردهاي انقلاب، هديه گرانبهايي است كه شهدا و پدران، مادران، همسران و فرزندان صبورشان به ملت ايران ارزاني داشتند و هر كس كه در اين كشور زندگي مي‌كند بايد عظمت شهيدان را قدر بداند و راه آنها را فراموش نكند.

سردار صفوي خطاب به جوانان دانش‌آموز و دانشجو گفت: رزمندگان اسلام در اوج وفاداري به خانواده و علاقه‌اي كه به پدر، مادر، همسر و فرزندان خود داشتند و با علم به وجود خطر در راستاي هدف الهي خود روانه ميدان مبارزه با دشمن شدند و حقيقتا با توكل به خداوند و به عشق امام حسين (ع) مسير خود را كه از عشق به انقلاب و مردم نشات مي‌گرفت، آگاهانه انتخاب كردند.

وي دفاع مقدس را حماسه‌اي بزرگ دانست و افزود: كشور ما حوادث بزرگي را پشت سر گذاشته، ليكن حماسه فرزندان امام خميني (ره) در طول 8 سال دفاع مقدس عظيم ‌ترين حادثه‌ تاريخ ايران بلكه منطقه و جهان بوده است كه تاثير آن از مرزهاي كشور فراتر رفته و آزاديخواهان و استقلال‌طلبان را تحت تاثير قرار داده است.

سردار صفوي خون‌هاي پاك شهيدان را زمينه‌ساز آزادي بشريت مظلوم از زير ظلم و ستم قدرت‌هاي شرور دانست و تاكيد كرد: به لطف الهي امروز سپاه و بسيج از قدرت و توان بالاي نظامي در منطقه برخوردارند و دشمنان انقلاب اعم از آمريكا و رژيم صهيونيستي با علم به اين آمادگي، جرات تهاجم به خاك كشور ما را ندارند و بايد بدانند هر سال كه از پايان جنگ مي‌گذرد، بر اقتدار ملت و دولت ما قدرت نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران افزوده مي‌شود.

فرمانده‌ كل سپاه پيش‌بيني كرد كه سرنوشت اشغالگران آمريكايي در عراق همانند سرنوشت اشغالگران روسي در افغانستان است و در نهايت آمريكايي‌ها با ذلت و شكست از عراق خارج خواهند شد.

وي در پايان از دست‌اندركاران برگزاري اين كنگره بزرگ كه حال و هواي دوران دفاع مقدس را در استان بوشهر و كشور احياء كرده، تشكر و قدرداني كرد.