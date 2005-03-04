معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفت و گو با "مهر" : پذيرش دانشجوي فراگير حضوري در دانشگاه هاي دولتي در دست بررسي است

دكتر خالقي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، گفت : در دوره هاي كارداني و كارشناسي آيين نامه مصوبي در دست اجرا است، اما با توجه به تنوعي كه در شيوه ارائه آموزش عالي در دانشگاه ها (حضوري، نيمه حضوري، فراگير، مجازي و ...) صورت گرفته است، بازنگري در آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي ضرورت يافته و رايزني هاي اوليه در اين زمينه صورت گرفته است.

وي تصريح كرد : آيين نامه اي براي پذيرش دانشجوي فراگير در مقاطع مختلف تحصيلي ايجاد خواهد شد. ضمن اينكه براي دوره هاي مجازي، آموزش هاي الكترونيكي و توسعه همكاري هاي بين المللي نيز آيين نامه هايي فراهم خواهد شد.

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يادآور شد : در حال حاضر در برخي از دانشگاه هاي كشور دانشجوي نيمه حضوري پذيرش مي شود اما پذيرش دانشجوي فراگير به صورت حضوري را تاكنون نداشته ايم كه پذيرش دانشجويان به اين شكل نيز در دست بررسي است.

وي خاطرنشان كرد : علاوه بر آموزش هاي روزانه دانشگاه ها كه دانشجويان با عبور از سد كنكور به اين دوره هاي آموزشي راه مي يابند، براي آموزش هاي با اخذ شهريه مي توان تنوع ايجاد كرد. دوره هاي نوبت دوم، شبانه، نيمه حضوري از جمله اين موارد هستند.

خالقي تصريح كرد : پذيرش دانشجوي فراگير در دوره هاي حضوري نيز نوع ديگري از اينگونه آموزش هاست كه در صورت تصويب در شوراي گسترش به ارائه خواهد شد. در دوره هاي فراگير حضوري دانشجويان از قدرت عمل بيشتري برخوردارند و در رشته مورد نظر خود به تحصيل مي پردازند. در كنكور سراسري دانشحويان بر اساس نمره اي كه در آزمون كسب مي كنند، در رشته اي خاص پذيرش مي شوند و ممكن است دانشجو در رشته اي به تحصيل بپردازد كه با علايق او سازگار نباشد، اما دوره هاي فراگير حضوري سبب مي شود دانشجو بر اساس علايق خود به تحصيل بپردازد.

وي در پايان افزود : آموزش هاي فراگير به صورت حضوري بعد از عيد نوروز در شوراي گسترش مطرح مي شود و اميدواريم اين طرح براي اوايل سال 1384 به تصويب برسد.