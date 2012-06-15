تجمع نمازگزاران تهرانی علیه پدیده بدحجابی در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع خود جوش مردم تهران بعد از پایان مراسم نماز جمعه دراعتراض به وضعیت بدحجابی در جامعه و کم کاری سازمانها و نهادهای فرهنگی و همچنین دفاع از اقدام نیروی انتظامی در مبارزه با بد حجابی در میدان انقلاب تهران برگزار شد.

پیشتر تشکل های دانشجویی و صنفی اعلام کرده بودند که بعد از نماز جمعه این هفته در اعتراض به بدحجابی تجمع می کنند.

نمازگزاران از مقابل در اصلی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب راهپیمایی خود را آغاز و تجمع خود را در میدان انقلاب با شعارهای حمایت از نیروی انتظامی برگزار کردند.

تجمع کنندگان شعارهایی چون "نیروی انتظامی / علیه بد حجابی حمایتت می کنیم" ، "ای قوه قضاییه/ اقدام انقلابی" و "امنیت اخلاقی /اقدام انقلابی" سر دادند .

همچنین پارچه نوشته ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم تحلیف رئیس دولت هشتم در سال 80 درمیان تجمع کنندگان دیده می شد که در آن آمده بود: اجازه ندهید عدّه‏ای با تکیه به نام آزادی، منکرات و فحشا و بی‏بندوباری را در جامعه رایج کنند.

این تجمع همچنان ادامه دارد و به تعداد تجمع کنندگان افزوده می شود.