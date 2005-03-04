  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۳۲

حضور 376 دانشجو در انتخابات شوراي مركزي مجمع صنفي نشريات دانشجويي

انتخابات شوراي مركزي مجمع صنفي نشريات دانشجويي ظهر امروز با حضور 376 دانشجو در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، با حضور 53 كانديدا انتخابات شوراي مركزي مجمع صنفي نشريات دانشجويي برگزار شد و 376 دانشجو به كانديداهاي منتخب خود راي دادند. از ميان اين افراد 7 نفر به عنوان عضو اصلي شورا، 2 نفر به عنوان عضو علي البدل و  5 نفر به عنوان هيئت ناظر انتخاب مي شوند.

در حال حاضر مسئولان برگزاري اين انتخابات، مشغول شمارش آراء هستند و نتايج انتخابات در ساعات پاياني امشب اعلام خواهد شد.

گفتني است در خبر پيشين انتخابات شوراي مركزي مجمع صنفي نشريات دانشجويي، در يك مورد به اشتباه به جاي مجمع صنفي از انجمن صنفي نام برده شده بود، كه اصلاح مي گردد.

کد مطلب 162727

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها