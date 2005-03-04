حضور 376 دانشجو در انتخابات شوراي مركزي مجمع صنفي نشريات دانشجويي

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، با حضور 53 كانديدا انتخابات شوراي مركزي مجمع صنفي نشريات دانشجويي برگزار شد و 376 دانشجو به كانديداهاي منتخب خود راي دادند. از ميان اين افراد 7 نفر به عنوان عضو اصلي شورا، 2 نفر به عنوان عضو علي البدل و 5 نفر به عنوان هيئت ناظر انتخاب مي شوند.

در حال حاضر مسئولان برگزاري اين انتخابات، مشغول شمارش آراء هستند و نتايج انتخابات در ساعات پاياني امشب اعلام خواهد شد.

گفتني است در خبر پيشين انتخابات شوراي مركزي مجمع صنفي نشريات دانشجويي، در يك مورد به اشتباه به جاي مجمع صنفي از انجمن صنفي نام برده شده بود، كه اصلاح مي گردد.