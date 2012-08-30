هادی رضایی: روآندا ضعیف ترین تیم مسابقات است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، تیم والیبال نشسته ایران پنج شنبه شب در نخستین دیدار خود در چارچوب چهاردهمین دوره بازی های پارالمپیک با نتیجه 3 بر صفر از سد روآندا گذشت.

هادی رضایی در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: روآندا تیمی است که با رنکینگ در مسابقات حضور یافته و باید گفت ضعیف ترین تیم این دوره از رقابت هاست. از سویی تیم ایران یکی از بالاترین تیم های این دوره از مسابقات از نقطه نظر فنی به حساب می آید.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: بازی بعدی ما با چین است که بازی نزدیکی را به بوسنی و هرزگوین باخته است. البته تیم ما هم آماده است و شناخت خوبی نسبت به حریفان خود داریم.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک لندن از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.