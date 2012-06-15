دستگیری عوامل ترور دانشمندان هسته ای نشانه توانمندی دستگاه های امنیتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: دستگیری عوامل اصلی ترور دانشمندان هسته ای نشان دهنده اقتدار و توانمندی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور است و این عمل به دشمنان نشان داد که ایران اسلامی با اقتدار از دستاوردهای خود دفاع می کند.

وی با محکوم کردن اقدامات دشمنان نظام اسلامی در راستای به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای کشورمان گفت: دشمن از تمامی توان خود در راستای مقابله با نظام اسلامی استفاده می کند که دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی آماده اند تا همانند گذشته توطئه های دشمن را خنثی و نقش برآب کنند.

امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به وحدت و همدلی ایجاد شده در کشور افزود: ایجاد اختلاف و تفرقه بین شیعه و سنی یکی از برنامه های اصلی دشمن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون است که با هوشیاری و آگاهی مردم تاکنون این توطئه شکست خورده است و بدون شک این روند در آینده نظام اسلامی نیز با هوشیاری هر چه بهتر مردم ادامه پیدا می کند.

وی نماز جمعه در سنندج را نماد عینی تقریب و وحدت در کشور عنوان کرد و یادآور شد: مردم شیعه و سنی در شهر سنندج با حضور در مسجد جامع این شهر و در کنار همدیگر نماز جمعه را اقامه می کنند و این نشان دهنده وجود وحدت و همدلی در کشور به ویژه در استان کردستان است.

ماموستا راستی حفظ وحدت فعلی در کشور را زمینه ساز نهادینه کردن امنیت پایدار در این منطقه دانست و عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر امنیت در کشورمان به ویژه استان کردستان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های موجود برای حفظ این امنیت بهره برداری کرد و مردم نیز وظیفه و نقش خود را در راستای حفظ این نعمت به خوبی اجرایی کنند.

وی در بخش پایانی خطبه های نماز جمعه سنندج به موضوع زیرمیزی از سوی شمار محدودی از پزشکان اشاره کرد و اظهار داشت: جامعه پزشکان استان و کشور بسیار سالم هستند ولی متاسفانه ای عده ای انگشت شمار با کارهای خلاف قانون می خواهند که این فرهنگ نامناسب را در سطح جامعه رواج دهند.