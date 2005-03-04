مساله افغانستان، دغدغه هميشگي مقام معظم رهبري بوده است // نزديكي بين دو دولت ايران و افغانستان بسيار كارساز است

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد مقدس، علي اكبر ولايتي در مجمع علماي شيعه و سني افغانستان در مشهد با بيان اين مطلب، افزود : مقام معظم رهبري همواره مسايل افغانستان را با علاقه پيگيري كرده اند و انتصاب نماينده ويژه در امور افغانستان توسط ايشان، بيانگر اين اهتمام است.



وي در خصوص لزوم همكاري علماي ايران و افغانستان افزود : تشكيل جلسات منظم علمي شيعه و سني، امري حسنه است و حكايت از اين دارد كه ارتباط آنها در جهت همبستگي اسلامي، حياتي و ضروري است.



ولايتي تصريح كرد: امروز، ملت افغانستان به آرزوي ديرينه خود كه حاكميت بر كشورشان مي باشد، دست يافته اند البته شرايط موجود در جهان اسلام و منطقه خاورميانه را نيز بايد مد نظر داشته باشند.

مشاور بين الملل مقام معظم رهبري افزود : آمريكا تلاش مي كند جهان را يك قطبي نمايد و در طرح خاورميانه بزرگ كه آمريكا به دنبال آن است، بيشتر از آنكه بزرگي و توسعه جغرافيايي مهم باشد، استحاله خاورميانه اهميت دارد.

ولايتي تاكيد كرد : هدف اصلي آمريكا از حضور در خاورميانه به دليل موقعيت استراتژيك خاص اين منطقه و دستيابي به انرژي آن است.

وي تصريح كرد: انگيزه آمريكا از دخالت در امور مسلمانان، حكايت از هوشياري دائمي و حفظ وحدت آنان دارد و در اين ميان، نزديكي بين دو دولت ايران و افغانستان بسيار كارساز است.

ولايتي در پايان گفت : مصلحت دو كشور، در همكاري مشترك است و ايران از هيچ گونه كمكي به افغانستان پرهيز نخواهد داشت.