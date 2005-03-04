نظاميان ناتو راهي عراق خواهند شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آلمان ، سخنگوي ناتو با اعلام اين خبر افزود : حدود 380 نظامي از 17 كشور عضو ناتو براي اين دوره هاي آموزشي اعلام آمادگي كرده اند .

براساس گزارشهاي رسيده قرار است سالانه 1000 نظامي عراقي مورد آموزش قرار گيرند .

سران ناتو در نشست ماه ژوئن سال 2004 ميلادي در استانبول در خصوص آموزش نظاميان عراقي به توافق رسيده بودند .

اين در حالي است كه پيش از اين "جيمز جونز" فرمانده نيروهاي ناتو در اروپا اعلام كرده بود كه‌ در شرايط كنوني نيروهاي عراقي از توانايي لازم براي تامين امنيت در اين كشور برخوردار شده اند به همين منظور قادر خواهند بود به آموزش ساير نيروهاي پليس و امنيتي خود نيز بپردازند .