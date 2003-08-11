نمايندگان آمريكا خواستار كمك كشورها براي بازسازي عراق شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، درعين حال رييس كميته امور خارجي كنگره آمريكا در اين باره گفت: مشاركت براي بازسازي عراق براي كاهش بارسنگين مشكلات آمريكا در جهت بازسازي عراق و نيزايجاد امنيت دراين كشور است. مجله آلماني زبان تاگس اشپيگل ديروز درمقاله اي به نياز مبرم دولت آمريكا به حمايت نيروهاي آلماني اشاره كرد. در اين مقاله آمده بود، آمار قربانيان در عراق روز به روز در حال افزايش است و تنها اميد مردم عراق حمايت ساير كشورها از آنان است.