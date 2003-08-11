به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، درعين حال رييس كميته امور خارجي كنگره آمريكا در اين باره گفت: مشاركت براي بازسازي عراق براي كاهش بارسنگين مشكلات آمريكا در جهت بازسازي عراق و نيزايجاد امنيت دراين كشور است. مجله آلماني زبان تاگس اشپيگل ديروز درمقاله اي به نياز مبرم دولت آمريكا به حمايت نيروهاي آلماني اشاره كرد. در اين مقاله آمده بود، آمار قربانيان در عراق روز به روز در حال افزايش است و تنها اميد مردم عراق حمايت ساير كشورها از آنان است.
درپي ناكامي آمريكا در برقرار امنيت و بازسازي عراق
نمايندگان آمريكا خواستار كمك كشورها براي بازسازي عراق شدند
نمايندگان كنگره آمريكا از احزاب دمكرات و جمهوري خواه امروز (دوشنبه) از جامعه بين الملل خواستند در بازسازي عراق مشاركت و همكاري لازم را به عمل آورند.
کد مطلب 16273
نظر شما