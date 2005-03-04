زن ايراني الگويي براي تمامي زنان دنياست

به گزارش خبرنگار" مهر" لاله افتخاري كه درمراسم افتتاحيه دومين جشنواره فرهنگي، ورزشي دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي كشورسخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: زن ايراني با رعايت شعائراسلامي، عفت ومتانت در عرصه هاي ورزشي افتخارآفريني مي كند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: ما درتلاش درجهت تقويت ورزش وافزايش امكانات خاص براي بانوان هستيم.
عضوكميسيون تربيت بدني وجوانان مجلس هفتم تصريح كرد: بانوان بايد دركنارتحصيل كه يك وظيفه است ودرسالهاي اخيردرعرصه علمي بين المللي افتخارات فراواني را آفريده اند، ازسلامت ونشاط جسم كه بعنوان مركزي براي روح مي باشد، غافل نشوند.
شايان ذكراست: دومين جشنواره فرهنگي، ورزشي دانشجويان شاهد وايثارگردانشگاههاي علوم پزشكي كشوربه ميزباني دانشگاه علوم پزشكي مشهد از14 اسفند ماه سالجاري درمشهد آغازشد. دراين جشنواره 300 نفرازدانشجويان خواهرشاهد وايثارگراز دانشگاههاي علوم پزشكي سراسركشوردررشته هاي واليبال، تيراندازي، تنيس روي ميز وبدمينتون بمدت 4 روزبا يكديگربه رقابت خواهند پرداخت.
نظر شما