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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۴۹

دين و انديشه در سالي كه گذشت (6)

نياز جدي به ساماندهي همايش ها داريم

دكتر محمدرضا ريخته گران استاد فلسفه دانشگاه تهران، گفت: امسال شاهد يك معضل جدي بوديم و آن تكراري بودن برخي از همايشها و سخنراني ها و دوباره كاري بود. موسسات بدون توجه به يكديگر اهداف خود را پي گيري مي كنند . ما نياز جدي به سازماني داريم كه برنامه هاي داخلي را ساماندهي كند.

دكتر محمدرضا ريخته گران استاد فلسفه دانشگاه تهران، در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر" وجود مركزي براي ساماندهي همايشها و سخنرانيها و جلسات را لازم و ضروري دانست و گفت : در سال هشتاد وسه ما شاهد برگزاري همايشهاي متعددي از سوي نهاد ها و موسسات مختلف در جامعه بوديم و نكات مثبتي نيز مطرح شد و با طرح مباحث جدي، فضايي در جهت گفت وگو با ديگر فرهنگها نيز مهيا شده است.

دكتر ريخته گران افزود : متاسفانه شاهد يك معضل جدي نيز بوديم و آن تكراري بودن برخي از مباحث و دوباره كاري بود. موسسات بدون توجه به يكديگر اهداف خود را پي گيري مي كنند . ما نياز جدي به سازماني داريم كه برنامه هاي علمي داخلي را ساماندهي كند. 

استاد فلسفه دانشگاه تهران كيفيت سخنراني ها را مثبت ارزيابي كرد و گفت : مباحثي كه در خصوص تطبيق اديان و حوزه هاي عرفاني اسلامي و شرقي مطرح شد نيز با استقبال و توجه خوبي پي گيري مي شد. 

وي مباحث عرفان اسلامي و شرقي و نسبت با آن تفكر مغرب زمين را از دغدغه هاي جامعه ما دانست و تصريح كرد : اگر چنين مباحثي فارغ از پسندهاي شخصي مطرح شود مي تواند فضاي علمي مناسبي را نيز در جامعه مهيا سازد.  

دكتر ريخته گران اعلام كرد : در سال جديد نيز تدريس و پژوهشهاي خود را دنبال خواهم كرد و كتابي را كه شرحي بر يكي از رساله هاي هيدگر است منتشر مي كنم .  

کد مطلب 162732

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