فرار کردن از قانون خداوند بی فایده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی شاهچراغی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرری در راستای همین موضوع، از سربازان گمنان امام زمان (عج) در شناسایی و دستگیری تروریستهای دانشمندان هسته ای ایران تقدیر کرد.

وی گفت: آرایش جدید دشمنان اسلام در منطقه تغییر کرده است؛ تا دیروز رژیم صهیونیستی به طور علنی و با وقاحت تمام دست به جنایت و ترور دولتی می زد و امروز نیز عوامل این رژیم با همکاری القاعده در برخی از کشورهای منطقه با به خاک و خون کشیدن شیعیان به خصوص در سوریه، عراق، بحرین، فلسطین، لبنان، پاکستان و افغانستان، این اقدامات ضد بشری را مرتکب می شوند.

دو ویژگی زنده بودن و سالم بودن مجلس در روح سخنان رهبری مشهود بود

امام جمعه شهرری در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به بیانات مهم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: دو ویژگی زنده بودن و سالم بودن مجلس در روح سخنان رهبری مشهود بود و ایشان وکلای مردم را به قانون و قانونگرایی توجه دادند.

وی افزود: رهبری در این دیدار قوای سه گانه را به پیشقدم شدن در رعایت قانون توصیه کردند و از مسئولان خواستند که با حفظ و اجرای قوانین، الگویی برای ملت ایران در نظامی اسلامی باشند و از طرفی قانون گریزی را حرام برشمردند.

وی فرارسیدن 27 رجب سالروز بعثت پیامبر اسلام (ص) را نیز تبریک گفت و با بیان اینکه پیامبر اسلام برای احیا و تکمیل اخلاق مبعوث شدند، ادامه داد: اگر کسی به حق و حقوق و مال مردم ظلم نکند در حقیقت اخلاق نبوی را احیا کرده است.

حجت الاسلام شاهچراغی افزود: آبروی کسی را ریختن و تجاوز به مال و ناموس مردم کردن، عدم رعایت اخلاق اسلامی است و متخلف یا متخلفان باید فردای قیامت پاسخگو باشند.