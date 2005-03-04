رئيس دانشگاه كاشان در گفتگو با "مهر" : تغيير قوانين بودجه آموزش و پژوهش، در برنامه ريزي هاي دانشگاه تاخير ايجاد كرده است // در جهت تبديل دانش به ثروت گام برمي داريم

دكتر حسن دقيق در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، گفت : در ترم جديد با توجه به چالش ها و تغييرات جديدي كه در برنامه چهارم توسعه با آن روبرو هستيم، تغيير ضوابط و قوانين بودجه آموزش و پژوهش مقداري برنامه ريزي و تصميم گيري هاي دانشگاه را دچار تاخير كرده و در واقع بايد گفت كه منتظر رويكرد جديد مجلس هستيم.

وي تصريح كرد برنامه چهارم توسعه و سند بيست ساله نظام بر اساس دانايي محوري شكل گرفته است و بر اين اساس بايد در جهت تبديل دانش به ثروت و ايجاد چرخه دانش و اقتصاد گام برداشت. خوشبختانه دانشگاه كاشان نيز در اين زمينه قدم هاي خوبي برداشته است كه در اين مورد مي توان به تاسيس پژوهشكده فناوري نانو و فرش در اين دانشگاه اشاره كرد.

ضمن اينكه دانشگاه كاشان در جهت نيل به اهداف توسعه بيست ساله كشور براي اولين بار در كشور به پذيرش دانشجو در رشته نانوتكنولوژي اقدام خواهد كرد.