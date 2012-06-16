افتتاح بندر تجاری شادگان در هفته دولت

سعید فیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان کار احداث بندر تجاری شادگان اظهار کرد: این بندر که از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت است با هزینه ای بالغ بر 110 میلیارد تومان در حال حاضر 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در هفته دولت افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه در صورت تکمیل این بندر زمینه های اشتغالزایی موثری در منطقه فراهم می ‌شود، افزود: در کنار این بندر به دنبال تاسیس گمرک و گذر مرزی هستیم که در این صورت شادگان به قطب اقتصادی تبدیل می شود.



فیوضی همچنین با اشاره به کلنگ زنی بندر صیادی در این شهرستان، اظهار کرد: متاسفانه با توجه به کمبود نقدینگی و مشکلاتی که در حال حاضر با محیط زیست وجود دارد، روند فعالیت این بندر به کندی پیش می رود.



وی به دیگر فعالیتهای صورت گرفته در شهرستان شادگان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته اعتباری معادل 23 میلیارد تومان برای فعالیتهای عمرانی به این شهرستان اختصاص داده شد.



فیوضی از جمله فعالیتهای عمرانی انجام شده را تامین آب شهری با اعتبار 23 میلیارد و 800 میلیون ریال، گاز کشی 100 درصدی شهرستان و 70 درصدی روستاها، بازسازی کامل بیمارستان شهید معرفی و راه اندازی بخش دیالیز عنوان کرد.



وی همچنین از چهار بانده کردن جاده دارخوین به سمت شادگان خبر داد و گفت: از سال گذشته عملیات چهار بانده کردن این جاده که پیش از این تلفات زیادی می داد، آغاز شده و درحدود پنج کیلومتر آسفالت سازی این جاده به انجام رسیده است.



تصویب 209 طرح کشاورزی در شادگان

فرماندار شادگان در بخش دیگر سخنان خود به تصویب 209 طرح کشاورزی در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی مهر در استان خبر داد و گفت: این طرحها در زمینه های شیلات، باغبانی، دام و طیور و زیرساختهای کشاورزی هستند.



وی سهم شهرستان را از اعتبارات طرح کشاورزی 15 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر برای 135 طرح با اعتبار شش میلیارد تومان متقاضی مشخص شده است.



فیوضی با بیان اینکه در شهرستان شادگان 50 هزار هکتار زمین قابل کشت وجود دارد، افزود: 2.5 اصله نخل خرما در این شهرستان وجود دارد و همچنین در این راستا 34 کارگاه بسته بندی خرما راه اندازی شده که در حال حاضر 19 تا 20 درصد این کارگاه ها فعال هستند.



وی تصریح کرد: تلاش در راستای افزایش سطح کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان، ایجاد زمینه های اشتغال و کاهش بیکاری از جمله اهداف فعالیتهای ما در این شهرستان است.



فرماندار شادگان افزود: این شهرستان با وجود برخورداری از ظرفیتهای بالای اقتصادی و تجاری باید از توجه بیشتر مسئولان استانی بهره مند شود.

شهرستان شادگان در ۹۷ کیلیومتری اهواز قرار دارد. جمعیت این شهرستان ۱۵۰ هزار نفر است.