  1. بین الملل
۲۷ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۲۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

خاورمیانه

-در جریان درگیریهای ارتش لبنان با شماری از فلسطینیان ساکن در اردوگاه نهرالبارد 3 نفر کشته و 10 فرد دیگر مجروح شدند.

-دبیر کل سازمان ملل خواستار برگزاری انتخابات آرام در مصر شد.

-مراکش و ویتنام قراردادی را برای ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی امضا کردند.

-5 عضو القاعده در جنوب یمن کشته شدند.

-معاون وزیر دفاع عربستان با نخست وزیر ترکیه دیدار کرد.

اروپا و روسیه

-روسیه 14 فروند بالگرد نظامی به آمریکا می فروشد.

-4 صرب به خاطر کشتار مسلمانان صربرنیستا محاکمه شدند.

-وزیر خارجه روسیه گزارشها را درباره گفتگو بر سر کناره گیری بشار اسد از قدرت رد کرد.

-"سرگئی ریابکوف" معاون وزیر خارجه روسیه بار دیگر مخالفت کشورش را با تحریم های یکجانبه علیه ایران اعلام کرد.

آمریکا

-در پی اعلام قانون مهاجرت در آمریکا، راهپیماییی درحمایت از حقوق مهاجران در این کشوربرگزار شد.

کد مطلب 1627466

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