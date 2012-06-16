عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه
-در جریان درگیریهای ارتش لبنان با شماری از فلسطینیان ساکن در اردوگاه نهرالبارد 3 نفر کشته و 10 فرد دیگر مجروح شدند.
-دبیر کل سازمان ملل خواستار برگزاری انتخابات آرام در مصر شد.
-مراکش و ویتنام قراردادی را برای ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی امضا کردند.
-5 عضو القاعده در جنوب یمن کشته شدند.
-معاون وزیر دفاع عربستان با نخست وزیر ترکیه دیدار کرد.
اروپا و روسیه
-روسیه 14 فروند بالگرد نظامی به آمریکا می فروشد.
-4 صرب به خاطر کشتار مسلمانان صربرنیستا محاکمه شدند.
-وزیر خارجه روسیه گزارشها را درباره گفتگو بر سر کناره گیری بشار اسد از قدرت رد کرد.
-"سرگئی ریابکوف" معاون وزیر خارجه روسیه بار دیگر مخالفت کشورش را با تحریم های یکجانبه علیه ایران اعلام کرد.
آمریکا
-در پی اعلام قانون مهاجرت در آمریکا، راهپیماییی درحمایت از حقوق مهاجران در این کشوربرگزار شد.
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