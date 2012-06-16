تامین اعتبار طرحهای سفر رهبری/ پروژه مجتمع نور سنندج الگوست

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه جمعه به همراه مسئول پیگیری پروژه های سفر مقام معظم رهبری از مجتمع نور اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بازدید کرد و گفت: با توجه به نظر مساعد دفتر مقام معظم رهبری تمامی پروژه های سفر معظم له تامین اعتبار می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شماری از پروژه های سفر معظم له به ویژه در بخش فرهنگی با کمبود اعتبار مواجه شده بودند، مورد پیگیری قرار گرفتند و خوشبختانه کسری اعتبار آنها تامین شد و انتظار می رود که مدیران نیز با جدیت بیشتر نسبت به جذب و هزینه این اعتبارات اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با اشاره به ایجاد تحول در استان بعد از سفر مقام معظم رهبری یادآور شد: در این سفر پر خیر و برکت طرح ها و پروژه های متعددی در حوزه های مختلف به تصویب رسید که خوشبختانه روند ساخت و بهره برداری از آنها خوب و قابل قبول است.

وی با اشاره به روند مناسب احداث مجتمع فرهنگی نور اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در سنندج گفت: ساخت و پیشرفت فیزیکی این پروژه در استان کردستان یک الگوست و خوشبختانه با پیگیری های مدیران این بخش مجتمع نور با پیشرفت قابل توجهی هم اکنون در دست اجراست.

ازهاری با اشاره به تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری کامل از این پروژه در استان کردستان افزود: با بهره برداری از متجمع نور تبلیغات اسلامی استان کردستان در سنندج و سایر شهرستانهای استان زمینه برای ایجاد تحول در حوزه فضاهای فرهنگی ایجاد می شود.

وی در پایان عنوان کرد: انتظار می رود که مدیران و مجریان این طرح از تمامی ظرفیت ها برای بهره برداری هر چه سریعتر از مجتمع فرهنگی نور استفاده کنند چرا که ساخت این مجموعه های فرهنگی آن هم در مرکز شهر سنندج یکی از نیازهای اصلی و جدی استان به شمار می رود.

در جریان این بازدید معاون برنامه ریزی استاندار کردستان، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، نماینده معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و مسئول پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان حضور داشتند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی پروژه قرار گرفتند.