ضرورت استانداردسازی شهربازیهای شیراز/ شور کودکی قربانی حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با آغاز فصل گرما و تعطیلی مدارس، خانواده ها در نقاط مختلف کشور ازجمله شیراز و استان فارس برای تفریح به پارکهای شهر و شهرهای بازی مراجعه می کنند.

در این راستا کودکان نیز از وسایل بازی درون این مراکز استفاده کرده که لازم است هرساله نسبت به کنترل کیفی این وسائل اقدام شود.

شهرهای بازی ازجمله نقاطی هستند که در ایام تابستان حجم گسترده ای از خانواده ها را پذیرا هستند از این رو بازدید از وسائل این مراکز تفریحی ازجمله ضروریات فصل تابستان به شمار می رود.

استانداردسازی و کنترل کیفی این وسائل بازی باعث می شود تهدیدی متوجه کودکان و استفاده کنندگان از این وسائل نباشد اما طی سالهای گذشته در نقاط مختلف کشور ازجمله شیراز تجربه های تلخی در خصوص حوادث وسائل بازی این پارکها رقم خورد.

حوادثی که رنگ تابستانه خانواده ها را تیره و تار کرد و موجب شد عده ای نیز جان خود را از دست بدهند.

در شیراز نیز در گذشته طی حادثه ای در وسائل بازی یکی از مراکز تفریحی شیراز کودکی دچار حادثه شد و بر همین اساس ضروری است که امسال وسائل بازی پارکها وشهر بازیهای شیراز استان فارس به جدیت از لحاظ استانداردسازی و کنترل کیفی مورد بازرسی قرار گیرند.

در این رابطه مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس در رابطه با وضعیت وسایل بازی در پارکهای استان به خبرنگار مهر گفت: در ارتباط به پارکها و زمینهای بازی و همچنین وسایل پارکها تمام آنها مشمول استاندارد اجباری هستند.

غلامحسین شفیعی افزود: در این راستا اداره استاندارد استان فارس تمام پارکها و وسایل بازی آنها را کنترل کرده و بیش از 90درصد از دستگاه های موجود در پارکها سال گذشته تائیدیه ایمنی استاندارد را دریافت کرده اند.

وی با اشاره به آغاز فصل تابستان و استفاده از وسایل بازی بیان کرد: از ابتدای سال 91 بازرسیهای مجدد از پارکها و وسایل بازی آنها در استان آغاز شده و در این راستا ضروری است که بهره برداران برای تمدید گواهی ایمنی به اداره استاندارد مراجعه کنند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس اظهار داشت: از ابتدای سال تعدادی از بهره برداران برای دریافت تاییدیه جدید مراجعه کرده اند اما آن دسته از بهره بردارانی که تاکنون مراجعه نکرده اند به آنها اجازه فعالیت داده نمی شود و دستگاه های آنها پلمب می شود.

وی گفت: در حال حاضر کارشناسان مربوطه از وسایل بازی در تمام شهرستانهای استان بازدید داشته و استانداردهای لازم نیز انجام شده است.

شفیعی بیان کرد: البته برخی از شهرستانها به طور کامل نسبت به استاندارد سازی وسایل بازی به طور کامل اقدام نکرده اند که در این رابطه نیز موضوع به شهرداریهای مربوطه گزارش شده و در صورت بروز حادثه ناگوار پیامدهای آن متوجه شهرداران و بهره برداران است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس ادامه داد: در این بازرسیها چهار پارک در چهار شهرستان استان به دلیل عدم رعایت نکات استاندارد پلمب شده و از این به بعد اجازه فعالیت ندارد.

وی تاکید کرد: با توجه به تعطیلی مدارس و استفاده کودکان از وسایل بازی باید بهره برداران نسبت به ایمنی وسایل بازی اقدام کنند در غیر این صورت اجازه فعالیت به بهره بردارانی که استانداردهای لازم را در وسایل بازی رعایت نکرده باشند، داده نمی شود.

شفیعی با اشاره به حادثه ناگواری که مدتی قبل برای یک کودک در شیراز رخ داد، گفت: حوادثی که طی چند مدت اخیر به دلیل استفاده از وسایل بازی برای کودکان رخ داد مربوط به دستگاه های غیراستاندارد بوده که بعد از آن استاندارد سازی لازم انجام شد.

وی در رابطه با لوناپارک شیراز گفت: سال گذشته وسایل بازی در لوناپارک شیراز استانداردسازی شده و ضروری است که سال جاری نیز بهره برداران برای دریافت تاییدیه استاندارد مجدد اقدام کنند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس همچنین در خصوص وسایل بازی بادی نیز گفت: این وسایل نیز مشمول استاندارد اجباری هستند از این رو بهره برداران باید قبل از هر اقدامی برای دریافت تاییدیه و محل اسقرار این وسایل بادی اقدام کنند.

وی افزود: فقط دستگاه های ورزشی موجود در پارکها مشمول استاندارد اجباری نیستند و به غیر از این تمام وسایل بازی مشمول استاندارد اجباری هستند.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز نیز در این رابطه گفت: وسایل بازی در پارکها شامل چند نوع است که می توان به وسایل برقی، بادی و وسایلی که در اختیار بهره برداران قرار دارد اشاره کرد.

شهزاد رونق زاده با بیان اینکه این وسایل بازی نیازمند یکسری استاندارهاست، افزود: وسایل بازی از قبیل چرخ و فلکها، ماشین برقی، وسایل بادی و... نیازمند دریافت تاییدیه استاندارد هستند که در این راستا برای طی شندن مراحل قانونی و دریافت تاییدیه این وسایل جلساتی با اداره استاندارد گرفته شده است.

وی گفت: پیرو برقراری این جلسات تمام بهره برداران به اداره استاندارد معرفی شده و با بازدیدهای صورت گرفته نکاتی که باید این وسایل بازی داشته باشند تا تاییدیه اداره استاندارد را دریافت کنند با بهره برداران مطرح و به آنها ابلاغ شده است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیرازبا بیان اینکه اکثریت وسایل بازی در شیراز استانداردهای لازم را دارند، اظهار داشت: تعداد کمی از این وسایل استاندارهای لازم را ندارند که این واسیل از جمله وسایلی هستند که باید از رده خارج شوند.

وی ادامه داد: البته یکسری وسایل مانند تاب و سرسره از نوع فلزی در پاکهای محله ای وجود نداشت که این وسایل در برخی از پارکها جمع آوری و تبدیل به وسایل ایمنی شد.

رونق زاده بیان کرد: البته تعدادی از این تاب و سرسره های فلزی در سطح پارکهای محله ای در سطح شهر شیراز وجود دارد که جمع آوری آنها و تبدیل آن به وسایل استاندارد در دستور کار است.

وی همچنین در رابطه با وسایل ورزشی نیز گفت: این وسایل ازفروشگاه های معتبر خریداری و کنترل می شود البته هنوز استانداردهای خاصی برای آنها درنظر گرفته نشده اما سعی می شود وسایلی که برای سلامتی مردم مضرر نیست، خریداری شود.