به گزارش خبرنگار مهر، "زیدارو" بهترین مدرس فدراسیون جهانی شمشیربازی از رومانی است که برای تدریس در کلاس بین المللی مربیگری تهران به ایران سفر میکند. این کلاس به دنبال رایزنیهای صورت گرفته از سوی فدراسیون شمشیربازی ایران با فدراسیون آسیایی و جهانی این رشته طی روزهای 7 تا 20 تیرماه در تهران برگزار خواهد شد.
13 مربی مرد همراه با 7 مربی زن از شرکت کنندگان در کلاس بینالمللی مربیگری شمشیربازی هستند. شرکت کنندگان در این کلاس در پایان حضور در این دوره آموزشی، کارت مربیگری بینالمللی دریافت میکنند.
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