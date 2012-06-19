  1. ورزش
۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۰

با حضور مدرس رومانیایی؛

کلاس بین المللی مربیگری شمشیربازی در تهران برگزار می‌شود

کلاس بین المللی مربیگری شمشیربازی در تهران برگزار می‌شود

به دنبال رایزنی‎های صورت گرفته با فدراسیون آسیایی و جهانی شمشیربازی، یک دوره کلاس بین‎المللی مربیگری این رشته ورزشی با حضور مدرس جهانی از رومانی در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "زیدارو" بهترین مدرس فدراسیون جهانی شمشیربازی از رومانی است که برای تدریس در کلاس بین المللی مربیگری تهران به ایران سفر می‎کند. این کلاس به دنبال رایزنی‎های صورت گرفته از سوی فدراسیون شمشیربازی ایران با فدراسیون آسیایی و جهانی این رشته طی روزهای 7 تا 20 تیرماه در تهران برگزار خواهد شد.

13 مربی مرد همراه با 7 مربی زن از شرکت کنندگان در کلاس بین‏المللی مربیگری شمشیربازی هستند. شرکت کنندگان در این کلاس در پایان حضور در این دوره آموزشی، کارت مربیگری بین‏المللی دریافت می‏کنند.

کد مطلب 1627577

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