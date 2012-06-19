به گزارش خبرنگار مهر، "زیدارو" بهترین مدرس فدراسیون جهانی شمشیربازی از رومانی است که برای تدریس در کلاس بین المللی مربیگری تهران به ایران سفر می‎کند. این کلاس به دنبال رایزنی‎های صورت گرفته از سوی فدراسیون شمشیربازی ایران با فدراسیون آسیایی و جهانی این رشته طی روزهای 7 تا 20 تیرماه در تهران برگزار خواهد شد.

13 مربی مرد همراه با 7 مربی زن از شرکت کنندگان در کلاس بین‏المللی مربیگری شمشیربازی هستند. شرکت کنندگان در این کلاس در پایان حضور در این دوره آموزشی، کارت مربیگری بین‏المللی دریافت می‏کنند.