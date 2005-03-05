دي ولت : لهستان نيز قانون اساسي واحد اروپايي را به رفراندوم مي گذارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني ،" الكساندر كواسنيوسكي " رئيس جمهوري لهستان پس از ديدار با " مارك بتكا " نخست وزيراين كشوربا اعلام اين خبر افزود : مردم لهستان اواخر ماه سپتامبر به اجراي قانون اساسي واحد اروپايي راي مي دهند .
وي همچنين افزود : با توجه به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري در تاريخ 25 سپتامبر احتمال مي رود كه رفراندوم قانون اساسي نيز در همين تاريخ صورت گيرد .
گفتني است قانون اساسي واحد اروپايي در تاريخ 18 ژوئن 2004( 29 خرداد گذشته ) به تصويب 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي رسيده بود . اين قانون اساسي در 12 ژانويه 2005 ( 23 دي83 ) به تصويب نمايندگان پارلمان اروپا رسيد .
قانون اساسي واحد اروپايي با كسب 500 راي مثبت ، 137 راي منفي و 40 راي ممتنع از پارلمان اروپا راي مثبت گرفت.
تاكنون كشورهاي مجارستان و ليتواني موافقت خود را با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي اعلام كرده اند .
مردم اسپانيا نيز با برگزاري رفراندوم به اجراي اين قانون اساسي راي مثبت دادند . اين در حالي است كه بلژيك بدون برگزاري رفراندوم اجراي قانون اساسي را پذيرفته است .
نمايندگان پارلمان ايتاليا نيز چندي پيش اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور را با اكثريت آراء به تصويب رساندند .
نظر شما